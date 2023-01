Os caminhos do primeiro emprego

O trabalhador mais jovem enfrenta dificuldades para encontrar oportunidades no mercado de trabalho porque lhe falta experiência para comprovar. E não tem experiência por falta de oportunidade. Este é o ciclo vicioso que um escritório de contabilidade de Salvador busca quebrar com um programa para jovens negros da periferia da capital baiana. Na última semana, a Impacto Contabilidade selecionou jovens para um período de experiência na empresa, com vistas à capacitação e contratação de parte do grupo.

Os trabalhadores mais jovens na Bahia enfrentam taxas de desocupação duas vezes maiores que a média estadual. De acordo com dados da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no terceiro trimestre de 2022, o público entre 14 e 17 anos enfrentava uma taxa de desocupação de 34,6%, enquanto os jovens entre 18 e 24 anos, 29,6%. No mesmo período, a desocupação média no estado era de 15,1%.

No segundo trimestre de 2020, quando a pandemia elevou as taxas de desemprego aos maiores patamares já registrados, a desocupação entre os mais jovens chegou a 53,5% entre os que tinham de 14 a 17 anos e 37,1% na faixa etária de 18 a 24 anos. A média de desemprego geral era de 18,8%. Embora esteja em patamares mais baixos, os índices de desocupação entre os mais jovens também são mais altos nacionalmente.

Com a campanha “Primeiro emprego”, a Impacto Contabilidade busca dar oportunidades para quem busca se inserir no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pela área de contabilidade, que precisa de mão de obra recorrente e normalmente está distante das primeiras opções de carreira de boa parte da população.

“Desde que conquistamos o Selo da Diversidade Étnico Racial, através da Prefeitura de Salvador, entendemos que precisamos contribuir de maneira mais assertiva e assim surgiu, entre outros projetos, essa campanha”, destaca Alison Santana, diretor da Impacto Contabilidade. “Vamos oferecer conhecimento e oportunidade para que esses jovens tenham o primeiro emprego e, consequentemente, mais oportunidades no futuro. Se escolherem se tornar contabilistas, ficaremos realizados por completo, mas será uma escolha deles”, diz

O programa terá duração de 15 dias – 4h por dia –, e oferece conteúdos sobre fundamentos da contabilidade, conceito de empresas, estudo dos regimes tributários e rotinas de uma empresa contábil. No período, todos os participantes receberão auxílio transporte e alimentação. As pessoas que concluírem o processo e forem contratadas pela empresa, trabalharão por meio período, receberão bolsa auxílio e alguns benefícios, como vale transporte.

“Essa ação é a continuidade da história de dois jovens que decidiram empreender”, conta Alison, falando dele e do sócio na empresa. “Contabilidade, eu sempre digo, não é uma área que as pessoas costumam sonhar em trabalhar. Ou é arrimo de família ou é o primeiro emprego. Aconteceu assim comigo e com o meu sócio”, lembra.

A partir desta percepção, explica, surgiu a ideia de demonstrar para quem está em busca de oportunidades o que a área pode oferecer.

Segundo ele, sete dos 30 funcionários que atualmente estão na empresa entraram lá como primeiro emprego. Há casos de profissionais que chegaram a posições de chefia e até de uma das sócias de serviço, que entrou lá como estagiária, em sua primeira experiência no mercado de trabalho, conta. “Existem desafios, mas para nós é muito positivo ter a possibilidade de formar um profissional novo, sem vícios”, acredita.

Bom para todos

A especialista em gestão de pessoas, Alcina Mendes, da Limiarh Consultoria, diz que a falta de experiência é o grande obstáculo para quem está em busca do primeiro emprego. Segundo ela, existem ações que os trabalhadores mais jovens podem adotar para superar esta barreira. “É importante buscar se capacitar na área em que quer atuar. Fazer este movimento para se lançar no mercado ajuda bastante, buscando capacitações, grupos de estudos, de network (contatos) podem ser coisas muito interessantes”, diz.

Alcina Mendes diz que a falta de experiência é o grande obstáculo (Foto: Divulgação)

Uma boa alternativa, completa Alcina, é investir em projetos de voluntariado. “O que fica explícito quando o jovem tem esse movimento é justamente a vontade de fazer parte de algo, mesmo em um projeto voluntário, de estar inserido no mercado e aprendendo também”, explica.

E mesmo que a sonhada oportunidade surja fora da área de atuação desejada, a especialista em gestão de pessoas recomenda que os candidatos olhem com cuidado para a oportunidade. “Eu acredito que agrega, o primeiro contato no mercado de trabalho já demonstra o movimento de se colocar à disposição. Por mais que tenha um projeto de entrar em área específica, já conhece o ambiente, as relações institucionais”, avalia. “Ainda que mais adiante o profissional precise fazer uma migração de carreiras, conhecer o mercado, se colocar à disposição, é um passo muito interessante”, acredita.

Olhando a realidade do outro lado do balcão, contratar profissionais para a sua primeira experiência profissional pode ser um movimento bastante rico também para os empregadores, acredita Alcina Mendes. “São pessoas que vêm com o frescor da juventude, sem vícios, sem hábitos de outras instituições, cheios de ideias e de proposições, então é importante absorver bem”, recomenda.

“É preciso fazer ele se integrar, absorver as ideias, ainda que não seja na íntegra porque a experiência também é importante”, recomenda. “Para isso é importante ter a cultura da inovação. Este jovem pode agregar muito porque vem com um caráter diferente do profissional comum. Desde o processo de seleção e integração, a empresa precisa demonstrar o quanto está aberta a inovar”.

Quatro passos para o 1º emprego

1. Experiência no mercado

A falta de experiência pode ser um desafio, tanto para a empresa quanto para o novo trabalhador. Existem, porém, algumas maneiras de se preparar e lidar melhor com esse cenário. É possível adquirir conhecimentos em cursos de capacitação, como freelancer na sua área de interesse, participando de projetos de iniciação científica ou buscando por trabalhos temporários, entre outras formas. Quanto ao nervosismo, não deixe de cuidar bem de você: respeite a si mesmo, cuide das emoções e não se desespere com o que ouvir por aí. Há sim desafios, mas também há possibilidades e caminhos.

2. Preparo para entrevistas

Além de experiências ou conhecimentos da área, o comportamento e as atitudes também são considerados em um processo seletivo. Assim, é importante se preparar para a entrevista, um momento no qual isso é bastante observado. Deve-se buscar informações mais detalhadas sobre a empresa, sua cultura e sua história. Assim, será possível conhecer os seus valores, perceber se eles se alinham aos do candidato. Deste modo será possível demonstrar interesse pela vaga. Isso pode ser encontrado no próprio site da organização e nas suas redes sociais, por exemplo. É importante prestar atenção à comunicação: é importante utilizar uma linguagem adequada e dar respostas com clareza e coesão, não protelando na fala, por exemplo.

3. Lidar com a concorrência

É importante saber lidar com a concorrência, buscando ter calma e se preocupar apenas com o que cabe ao próprio candidato fazer. O comportamento é um dos diferenciais. Tanto durante o período de contratação, quanto durante a convivência no ambiente de trabalho, o jovem precisará aprender a lidar com concorrentes. Adotar posturas que levem ao confronto será ruim para todos.

4. Rede de contatos

Mesmo sem as experiências profissionais prévias, é possível realizar networking em ambientes como cursos e palestras. Além disso, a postura em um processo seletivo já contribui para despertar o interesse dos contratantes, mesmo que aquela vaga específica não seja alcançada. O currículo pode ficar guardado e ser notado novamente em algum outro momento.