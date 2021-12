Os cinco melhores serviços para o seu casamento em Salvador

De acordo com dados levantados pelos cartórios da capital baiana, houve um aumento de 40% na quantidade de matrimônios soteropolitanos em comparação com o ano passado. Na Bahia, o aumento foi de 29% entre janeiro e outubro de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A celebração do amor segue como um símbolo forte para tantos e, para comemorar em conjunto, uma curadoria minuciosa foi feita para indicar os melhores serviços da cidade para quem está pensando em festejar a união a dois.

Foram selecionados os melhores em quesitos de decoração, buffet, iluminação, espaço, filmagem, fotografia, maquiagem e muito mais! A parte mais proveitosa é que vários dos trabalhos vêm em casadinha com outros tantos. Quer entender melhor? É só conferir:

1. Espaço: Sítio Canto Verde | @sitiocantoverde

O Sítio Canto Verde exibe perfeitamente o motivo da onda de casamentos soteropolitanos que têm ocorrido em Lauro de Freitas. Escapando da vida urbana, ele faz com que os eventos entrem em um mundo mais leve e mágico. Natureza, requinte e sonhos são as três palavras-chaves do espaço, que é vasto e repleto de áreas já preparadas para todas as realizações. Imagine um filme sobre uma floresta encantada: pronto, agora você conseguiu visualizar o local.

Grandes árvores, muito verde, balanços espalhados, dois espaços cobertos (para a boate e afins), casas com quartos diversos (incluindo o da noiva e o do noivo), cozinha, área para o carro da noiva, piscina, banheiros belíssimos e muita decoração elegante e vintage se misturam no Canto Verde.

O ambiente campestre traz toda a sensação de exclusividade que um casal deseja e fica localizado a poucos minutos do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, próximo também à Praia de Ipitanga. Estacionamento amplo e mesas de buffet próprias também são oferecidos pelo local, que dá todo o suporte necessário para a feitura das comemorações. Afinal, além de casamentos, o Sítio também recebe festividades empresariais e outras cerimônias.

➨ O próprio espaço também conta com a possibilidade de hospedar todos os convidados nos diversos quartos que estão inclusos na estrutura. É possível conferir mais informações no site do local, no Instagram ou através do WhatsApp.

2. Buffet e Decoração: Carminha Brett | @carminha_brett

O que seria de um casamento sem uma decoração que transmita tudo aquilo o que os noivos desejam? Nem mesmo as comidas saborosas ganham o gosto ideal sem que estejam em belas mesas e com toda a elegância necessária. É por isso que juntar a decoração e o buffet com uma só empresa é o ideal.

E é aí que entra nesta seleção o Buffet Carminha Brett, referência em catering para eventos na região. Unindo gastronomia e décor de ponta, a marca fornece diversos tipos de cardápios adaptados especialmente às necessidades do momento. Carminha trabalha com mesas de frios, empratados, salgados, aperitivos, doces finos e mesa especial de sushi. Dispõe, ainda, de menus especiais para vegetarianos, hipertensos e diabéticos, caso seja o caso de alguns dos seus convidados.

Para os itens decorativos, a marca tem de tudo. Além de contar com fornecedores diversos, a empresa já disponibiliza diversos aparatos para todos os gostos. Deseja algo mais vintage? Você vai encontrar. Quer que o seu evento seja mais futurista? Também terá tudo por lá. Já na primeira reunião com os noivos, tudo fica desenhado e definido perfeitamente, com fotos nítidas dos móveis e de cada detalhe.

➨ É possível entrar em contato através do WhatsApp ou pelo Instagram.

3. Filmagem: Vinícius Breves | @viniciusbrevess

Já imaginou ter um filme sobre o seu casamento? Pois é justamente esta a linha que Vinícius Breves segue para construir os vídeos do evento. Com olhar sensível e detalhista, ele capta declarações dos noivos, frases ditas, a história por trás, os nervosismos e toda a magia de cada emoção, contando uma real trama em cada filmagem. Inclusive, ele faz também vídeos prévios para isso: não filmando apenas o casamento, mas dias anteriores (caso seja da escolha dos noivos).

Breves, que é dono da empresa VBc, tem um currículo repleto de trabalhos internacionais e soma mais de 25 cursos na trajetória, além de unir uma equipe preparada – que vai para a cobertura completa das festividades. Direção, filmagem, edição, tratamentos de imagem... tudo isso fica no combo completo da marca, que ainda leva a iluminação ideal de reforço.

Os pacotes de vídeos oferecidos por Vinícius são diversos. É possível ter basicamente um curta-metragem do casório junto com vídeos menores, assim como fica disponível a opção de levar apenas os vídeos mais curtos. Drones, quantidades de câmeras e muitos outros aspectos também podem ser selecionados pelos noivos no momento de fechar o que desejam.

➨ É possível assistir alguns dos emocionantes vídeos da empresa no site oficial. O contato pode ser feito via WhatsApp.

4. DJ e Iluminação: Onoff Eventos | @onoffeventos_by_djfabao

Decoração não funciona sem a iluminação certa. Na verdade, nada em uma festa funciona sem a luz correta. Nem mesmo as fotos eternizam o momento especial caso a iluminação falhasse. E é por isso que ter um combo de Luz e Som é o ideal. Afinal, o DJ precisa também ter uma boate bem montada, que brilhe da forma mais empolgante.

E é justamente este pacote completo que a Onoff Eventos traz. Toda a iluminação do casamento fica com eles, incluindo a cênica (do jardim, por exemplo), além de toda a parte sonora, com DJ, microfones para o momento dos votos e muito mais.

A empresa estrutura toda a parte do palco, da discoteca, dos shows e do que mais for necessário para a cerimônia e para a festança que vem após. Mas os diferenciais da empresa não param por aí. A grande cereja do bolo está na animação que o time da Onoff traz para as festas.

O DJ não fica ali sendo "apenas robótico". Ele anima o público até o final! Nada de abaixar o som nos últimos minutos ou de colocar uma música mais lenta para encerrar (a não ser que seja um pedido dos noivos). O foco é em observar o que diverte o público – e seguir assim até o fim, com frases que levantam a galera ainda mais. Não é à toa que o principal DJ da marca é Fabão, um dos mais renomados de Salvador.

➨ Quer conferir o quanto os clientes da Onoff ficam sempre satisfeitos? Então basta clicar aqui para conferir depoimentos. Para entrar em contato, o WhatsApp está sempre disponível: (71) 9 9221-0615 / (71) 9 9315-0615

5. Fotografia: Luar Fotografia | @luarfoto

O projeto Luar Fotografia é guiado pelas fotógrafas Carolina Aguiar, 25, e Luma Aguiar, 28. Com foco em casamentos, retratos femininos, famílias (gravidez, casais...) e eventos familiares, as jovens trazem tons poéticos para cada clique. Elas captam cada emoção dos momentos mais espontâneos, além de brincarem com objetos, sombras e luzes de formas fora dos clichês. Tudo é extremamente criativo e sensível nas mãos das profissionais. Muitos podem, inclusive, lembrar das chamadas Fotos Tumblr ao olhar para as artes delas.

As parceiras personalizam absolutamente tudo para os clientes: desde o momento dos cliques até as edições. Cada detalhe fortalece a essência dos noivos e do que desejam transmitir. Por isso, as fotógrafas conversam com o casal antes, já preparando as captações de forma ainda mais repleta de profundidade.

"Gostamos de brincar com objetos, cores, luzes e também flores. A natureza e o nosso trabalho andam juntos. Usamos o que há ao redor e unimos com as sensações dos clientes", afirmam.

➨ Como solicitar: Site | Direct do Instagram | contato@luarfotografia.com | (71) 99211-5455.

6. EXTRA: Make e Penteado | @luciane.mendesmakeup

Baiana, Maquiadora Profissional e Hair Design, Luciane é especialista em realçar a beleza trazendo a essência feminina. "Faço isso como forma de expressar quem a cliente verdadeiramente é, em especial na maquiagem para Noivas", afirma.

A profissional é formada em maquiagem na instituição profissionalizante Embeleze/Salvador e atua nos diferentes segmentos da maquiagem: Noiva; Mãe da noiva; Madrinhas; Formanda; Debutante; e Convidadas.

Em busca de constante atualização, ela está sempre antenada nas últimas tendências para garantir a qualidade nos serviços e técnicas utilizadas com produtos de ponta, que garantem fixação e durabilidade durante o evento, prezando sempre pelo bem-estar e preferência da cliente. "Personalizo para que fique do jeito delas", exclama a maquiadora, que sempre compartilha nas redes um pouco dos resultados.