Os desafios de uma cidade iluminada

É inegável a honra de estar à frente da pasta de iluminação pública da cidade mais iluminada do país. Em janeiro, fui designado pelo prefeito Bruno Reis e vice-prefeita Ana Paula Matos, com a missão de comandar a Diretoria de Iluminação Pública. O órgão é responsável pelo parque luminoso e executa serviços, manutenções e projetos luminotécnicos. Fiz questão de manter a equipe, pois me deparei com uma Diretoria eficiente, robusta e capacitada. Nestes últimos anos, com o legado de ACM Neto e o avanço da gestão atual, Salvador se tornou referência na área de Iluminação Pública. Alcançamos o marco de ser a primeira capital 100% em Led do Brasil, com recursos próprios.

Mas, que trabalho poderia desenvolver em uma cidade onde todos os bairros já possuem a mais moderna iluminação? Ao me questionar, encontrei os desafios da ILUMILED. A ordem é manter Salvador linda e iluminada, porém, temos como principais algozes os vândalos que atuam diariamente furtando equipamentos e comprometendo a iluminação das vias. Os números são assustadores. Para repor fiações furtadas, a Prefeitura gastou em torno de R$ 1,5 milhões em 2022. Este ano, já houve um crescimento de 25% nas ocorrências de furtos. Até abril, registramos 386 ocorrências. 95% dos casos de apagão são frutos de atos criminosos.

Para diminuir os impactos dessas ações, a Dsip investe em prevenção nas principais avenidas com circuitos exclusivos de iluminação; rondas diárias noturnas; sistemas antifurto, eletrodutos de aço galvanizados, soldados na estrutura metálica; grades de proteção de luminárias, além de caixas de passagem em locais com alto índice de furto e ligações clandestinas.

Ao assumir a pasta, também me deparei com a missão carnaval e fizemos o CarnaLed, a folia mais iluminada da história. Passada a festa, é hora de construir e dar andamento a projetos, como o Clareou, é Gol!, que incentiva a prática esportiva. São 257 campos e quadras em LED. O Meu Ponto Iluminado também foi criado para proporcionar conforto e segurança a quem utiliza o transporte público. No total, 660 pontos de ônibus já estão em LED. A telegestão é uma outra provocação da nossa administração. É possível introduzir o monitoramento remoto do parque de iluminação, reduzindo custo e identificando as falhas. São mais de 2000 pontos com esta tecnologia, e até o final de 2024 a meta é instalar mais 6 mil.

Em meio aos desafios, nosso principal aliado é a população. Por isso, temos os canais que nos conectam ao povo, como o Fala Salvador, 156 e o WhatsApp. Muito trabalho está por vir, sempre buscando melhorar os serviços, atendendo aos requisitos de sustentabilidade, qualidade, tecnologia e segurança, que são primordiais para o desenvolvimento de todos os setores da Prefeitura de Salvador.