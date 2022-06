Os Gilsons lançam filme com narração de Gilberto Gil; veja

Após o sucesso do disco de estreia Pra Gente Acordar, os Gilsons, trio formado por José Gil, João Gil e Francisco Gil, apostam na versão audiovisual do álbum com o curta Pra Gente Acordar, O Filme. As cenas são narradas por Gilberto Gil e passeiam entre temas existenciais como a dualidade. O filme, dirigido por Pedro Alvarenga, velho parceiro da banda, é uma exaltação à Bahia e chegou nesta quarta-feira (22) ao Youtube.

O filme se passa em 2002, durante a Copa do Mundo do penta do Brasil, e traz à tona a história de dois amigos: um menino e um velho cadeirante, que vivem intensamente os últimos dias de vida do ancião. A história é uma grande homenagem à cultura soteropolitana e aos encantos daquela cidade. Aliás, a capital baiana é cenário para todo o curta - o elenco é formado só por pessoas locais, trazendo uma ficção mais próxima possível da realidade.

"Para montar esse filme contamos com toda a nossa base na Bahia, tanto elenco como produção. Quero inclusive exaltar o Alberto Pita, que fez a cadeira de rodas do personagem principal. Tivemos esse olhar cuidadoso de deixar exaltar a cultura de Salvador através do olhar genuíno", explica Francisco Gil. "Viemos exaltar esse estado e todo esse axé que nos permeia, através de uma história de amor e tristeza contada pelo olhar embelezado da Bahia. É um tributo a tudo que se já se relaciona com o disco, que inclusive encerra com a faixa Volta a Bahia, que é justamente isso. Onde está tudo relacionado à nossa sonoridade e a forma que nos entendemos na música", finaliza Francisco.

Assista Pra Gente Acordar - O Filme: