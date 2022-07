Os homens vão arrasar no inverno com esses itens atemporais da estação

Clássicos merecem sempre ser reinterpretados, principalmente na moda. Decidimos fazer isso, com elementos do guarda roupa masculino derivados do universo do vestiário utilitário dos exércitos. São eles: a estampa camuflada, os tons de verde militar e a cor cáqui. Injetamos uma bossa casual e descontraída para tirar qualquer cara mais sisuda, porque afinal de contas moda tem que ser divertida também. Os três looks são a cara do nosso inverno leve. Tiramos proveito dos acessórios, o uso da terceira peça e brincamos com o tom sobre tom. Vem conferir!

Rolezeiro

A calça camuflada com shape esportivo, no melhor estilo jogging, ganha apelo ainda mais fashion quando combinada com camiseta de gola alta. A corrente e a shoulder bag arrematam o look.

Todos os verdes

Um ótimo caminho para compor looks é combinar tons próximos. Investimos nessa ideia da cabeça aos pés.

Terceira peça

Uma boa sobreposição transforma qualquer produção. Elegemos uma camuflada que acendeu o combo bermuda cáqui e camiseta divertida marrom clara.



FICHA TÉCNICA

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza : Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo : Baronne (@a.baronne) da Mode On (@_mode.on_)

Todos os looks são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner)