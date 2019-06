Os Informais lança clipe da música Jeitinho Brasileiro; veja

A banda Os Informais acaba de lançar seu mais novo clipe. O vídeo é da música Jeitinho Brasileiro, a principal faixa do disco Inspiração, apresentado em 2018. O trabalho tem direção assinada por Duane Carvalho, e foi produzido de maneira colaborativa.

Com visual irreverente, o trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o comportamento do brasileiro nas suas relações do dia-a-dia. Como o uso de frases como 'amigo do amigo' e 'vou agilizar para você', além de pequenos delitos. Neto Rocket (Banda Horda) faz uma participação, aparecendo como a figura máxima da corrupção.

Parceria de Mário Borba e Daniel Calumbi com Bruno Souri (Circo de Marvin), a música questiona fatores como 'o que é crime?', 'o que é corrupção?', 'todo mundo tem um preço?' e 'qual o papel do cidadão nisso tudo?'.

Integrada por Camilo Bica (baixo), Daniel Calumbi (vocais), Elton Cardoso (bateria) e Mário Borba (Guitarra), a banda foi fundada em 2007. Para lançar o clipe, o grupo comandou um evento no Costa Azul. A festa, com direito a pocket show, aconteceu nesta quinta-feira (6), na loja Sr. Haxi e no restaurante Fuego Espeteria (R. Prof. Cassilandro Barbuda, 139).

Veja o clipe de Jeitinho Brasileiro: