Os inseparáveis chefs Claude e Batista estreiam reality na TV aberta

Assim que foi anunciado o novo reality show de gastronomia da Globo, Mestre do Sabor, começaram as comparações. “É tipo um The Voice da comida?”, perguntaram os curiosos, ao descobrirem a etapa de degustação às cegas que pode lembrar o reality de música. Já os mais entendidos do assunto anunciaram que “parece o The Taste”, citando o programa do GNT que reúne chefs como o francês Claude Troisgros.

Na verdade, a única coincidência do reality que estreia nesta quinta-feira (10) é o próprio Claude, queridinho dos amantes da gastronomia que apresenta Mestre do Sabor ao lado de seu fiel escudeiro Batista, com quem trabalha no programa Que Marravilha!, também no GNT. Exibido às quintas, logo após a novela A Dona do Pedaço, o reality marca a estreia de Claude na TV aberta, após 15 anos de GNT.

“Passar de um canal fechado para um aberto dá uma tensão psicológica”, ri Claude, 63 anos, que mora no Brasil há quase 40 anos. “A Globo é uma marca de valor para a televisão, então começar um programa nela gera um pouco de estresse mental. Mas deu tudo certo. Foi tudo amor e alegria”, agradece o bem- humorado chef, que viu sua carreira deslanchar há 38 anos, depois que o então todo poderoso diretor da Globo, José Bonifácio, o Boni, visitou seu bistrô no Rio.

Apresentadores menos convencionais, Claude e Batista metem a mão na massa e acompanham um trio de chefs formado pelo mineiro Leo Paixão, pela carioca Kátia Barbosa e pelo português José Avillez. Os três serão os mestres da disputa e terão seus próprios times, revezando as funções de avaliadores e mentores de 24 candidatos ao título de Mestre do Sabor e ao prêmio de R$ 250 mil.

Degustação às cegas, duelos entre chefs, provas eliminatórias e desafios relâmpago fazem parte do Mestre do Sabor (veja as etapas na página ao lado). “A TV Globo já faz realities de culinária há 15 anos. Juntamos um grupo interessante para fazer esse projeto. Temos como objetivo a valorização da cultura gastronômica brasileira, tudo relacionado às receitas e às técnicas realizadas”, ressalta o diretor artístico do programa, LP Simonetti.

Menos drama

Ou seja, quem está curioso para saber qual dos mestres será “o carrasco”, pode desistir. A proposta do programa é fazer “uma coisa mais acolhedora, muito mais de aprendizado”, destaca Claude. “É um reality show de gastronomia, mas ficou bem claro desde o início que a gente queria fazer um reality com menos drama. Os mestres que estão aqui com a gente ensinam os concorrentes a darem o melhor de si”, ressalta o apresentador.

Claro que há uma competição culinária, mas o foco não está na eliminação e, sim, em quem ganha. Além disso, a ideia do Mestre do Sabor é valorizar a história dos pequenos produtores brasileiros, assim como de seus produtos. “Eu e o Batista topamos fazer esse programa porque tem essa pegada de ensinamento e de valorização do produto e da gente”, reforça o apresentador.

Entre os ingredientes que serão usados durante o reality, estão o quiabo, o tucupi, o aipim, a manteiga de garrafa, o maxixe, o cominho e o açafrão, “que são produtos que às vezes a gente desconhece”, lembra o chef francês. Paraibano que trabalha com Claude há quase quatro décadas, Batista se emociona ao falar do trabalho dos pequenos produtores, que aparecem em vídeo no programa.

“Vou muito em Alagoinhas e fico encantado com os produtores de lá. Fico triste também, porque eles não são vistos. É uma riqueza, mas não tem um chef de cozinha para representar, para mostrar, e a gente está fazendo isso agora”, conta Batista, orgulhoso. “Fico arrepiado de falar isso. O pequeno produtor tem que ser valorizado, porque é uma luta muito grande. Se chove demais, ele perde a plantação, e se não chove, não colhe nada. Então é um sistema de sobrevivência mesmo”, comenta Batista.

Amizade

Ele e Claude se conheceram de uma forma inusitada. Uma semana depois de inaugurar seu primeiro restaurante no Brasil, o francês viu Batista passar pela porta do estabelecimento de 30 metros quadrados, que funcionava no Leblon com um fogão e uma geladeira usados. Já cansado de acordar às 5h para a maratona de fazer mercado, cozinhar almoço e jantar, lavar louça e receber a clientela, Claude chamou o rapaz “magrinho” que estava em busca de emprego.

“Ele me chamou e eu disse: ‘Só posso ficar uma semana’. De uma semana, vão aí 38 anos”, ri Batista. Depois de lavar os pratos, o paraibano passou a fazer saladas, molhos, carnes, confeitaria e eventos ao lado de seu mentor. “E foi assim que começou esse relacionamento. Hoje ele é essa pessoa incrível”, elogia Claude, arrancando um agradecimento do tímido Batista. “Nossa amizade vem de longo tempo e, na verdade, aprendi tudo com ele. O que der e vier, nós estamos juntos, né?”, sorri o braço-direito.

Etapas do Mestre do Sabor

Prato de Entrada

Chefs profissionais do país preparam seu melhor petisco para garantir uma das 24 vagas do reality. Avillez, Kátia e Leo experimentam cada um sem saber quem cozinhou. Após avaliações individuais, o trio decide se o candidato merece fazer parte do seu time. Caso mais de um mestre aprove o mesmo candidato, é ele quem escolhe em qual equipe quer entrar. Aqui são formados três times com oito integrantes.

Na pressão

Dividida em duas etapas. No formato “time contra time”. a primeira se chama Menu Confiança e exige que os três times cozinhem um menu completo. Cada mestre orienta seus cozinheiros e Claude elege o melhor menu. O time vencedor fica imune da segunda prova. Batalha dos Cucas é a segunda etapa, quando os chefs cozinham sozinhos e são avaliados por Avillez, Kátia e Leo, que definem os dois que vão embora.

Duelos

A terceira etapa do reality é uma disputa “mata-mata”. Independente dos times e por escolha dos próprios cozinheiros, são formadas duplas para disputar a preferência dos mestres. O melhor cozinheiro de cada duelo segue na competição para a quarta etapa.

Na Balança

É composta por duas rodadas de provas individuais. Na primeira, os chefs cozinham um prato para que cada um dos mestres eleja o seu preferido. Quem for eleito, vai para a semifinal, enquanto os chefs restantes cozinham individualmente em mais uma rodada de prova. Os três melhores pratos escolhidos pelos mestres garantem mais três chefs na semifinal.

Semifinal

Também acontece em duas partes. Os seis chefs cozinham seu melhor prato e Claude volta ao papel de avaliador, colocando dois participantes na final, após degustar os pratos. Em uma segunda rodada individual, os mestres assumem o papel de avaliadores e escolhem outros dois competidores para seguir adiante, terminando a fase com quatro finalistas.

Final

A fase conta com duas etapas e irá definir o campeão do reality. Além de conquistar o título de Mestre do Sabor, o vencedor levará um prêmio de R$ 250 mil para casa.

