Os jogões da segunda: Brasil x Suíça e Portugal x Uruguai

O Brasil faz o segundo jogo na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (28) e terá novidades em campo. Com as lesões de Neymar e Danilo, o técnico Tite será obrigado a mexer na escalação para enfrentar a Suíça. O dia também reserva outros jogão, entre Portugal e Uruguai. Confira a agenda deste nono dia da competição.

Camarões x Sérvia

Válido pelo Grupo G, mesmo do Brasil, o jogo entre Camarões e Sérvia acontecerá às 7h, no estádio Al Janoub, Após perder por 2x0 para a Seleção Brasileira na estreia, a equipe europeia busca a reabilitação para deixar a lanterna da chave. O time africano também perdeu o primeiro jogo para a Suíça por 1x0 e leva a melhor que o adversário no saldo de gols, por isso ocupa a terceira posição. O jogo será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Coreia do Sul x Gana

Na estreia no Mundial, a Coreia do Sul empatou sem gols com o Uruguai e agora vai medir forças com Gana, que tropeçou no primeiro jogo ao perder para Portugal por 3x2. Se perder, a equipe africana estará eliminada precocemente do torneio. O jogo será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay. A bola rola às 10h, no estádio Cidade da Educação.

Brasil x Suíça

A Seleção Brasileira voltará a campo desfalcada. Titulares, o camisa 10 Neymar e o lateral Danilo se lesionaram e estão vetados da fase de grupos. Apesar das baixas, o time verde e amarelo chega para a segunda disputa cheio de moral após a boa apresentação na vitória por 2x0 contra a Sérvia na estreia, quando Richarlison assinou o placar e o fechou com um golaço de voleio. Se vencer, o time comandado por Tite garantirá a classificação antecipada às oitavas de final, desde que Camarões não vence a Sérvia no outro embate da chave. A Suíça também comemorou na estreia ao vencer Camarões por 1x0. O jogo começa às 13h, no estádio 974, e será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Portugal x Uruguai

O craque Cristiano Ronaldo entra em campo para tentar ampliar sua artilharia em Copas do Mundo. Após marcar na vitória por 3x2 contra Gana na estreia do Mundial do Catar, o atacante lidera a seleção portuguesa diante do Uruguai no duelo válido pelo Grupo H. A partida fecha os jogos desta segunda-feira e será disputado às 16h, no estádio Lusail. Se vencer, a equipe europeia garantirá a vaga nas oitavas de final. Para isso, a equipe precisará segurar a força do ataque do Uruguai formado por Cavani e Suárez. A dupla foi bastante apagada no empate sem gols com a Coreia do Sul na estreia, mas tem talento e experiência para dar a volta por cima. A equipe sul-americana precisa da vitória para se manter viva na briga por vaga na próxima fase sem depender de outros resultados. O jogo será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.