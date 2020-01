Os melhores momentos da entrevista com Léo Kret

Em seu terceiro episódio, o podcast Baianidades traz os melhores momentos da entrevista que os jornalistas do Correio* João Gabriel Galdea e André Uzêda fizeram com a dançarina e ex-vereadora Léo Kret, que fala de sua adolescência, do boicote ao mandato, a treta com Igor Kannário e até quando mandou Jair Bolsonaro 'fechar a cara'. Ouça!





