Os muitos carnavais na voz de Caetano Veloso

Que o cantor e compositor Caetano Veloso sempre foi um carnavalesco, todo mundo sabe disso. Desde que retornou ao Brasil, em 1972, depois do exílio em Londres - ao lado de Gilberto Gil, ele teve que ir morar na capital da Inglaterra, obrigado pela ditadura militar -, ele sempre marcou presença na Praça Casto Alves onde acompanhava as passagens dos trios elétricos, dos afoxés e blocos de índios.

Era um Carnaval bem diferente do que assistimos hoje em dia. Não existiam aqueles trios mastodônticos, nem os blocos que mudaram completamente a moldura da folia. E também não tinha surgido a cena axé, que veio a acontecer em 1985 com a explosão de Luiz Caldas e Banda Acordes Verdes, com 'Fricote (Nêga do cabelo duro)', música composta por ele e pelo saudoso Paulinho Camafeu que, nos tempos do politicamente correto de hoje, seria massacrada. O próprio Luiz evita cantá-la para fugir do tribunal de exceção das redes sociais. Mas isso é outra história. Voltemos ao personagem desse Baú.

Além de folião, Caetano também compôs músicas que marcaram, e até hoje marcam, o Carnaval baiano. Como a clássica 'Atrás do Trio Elétrico', que praticamente apresentou essa genial invenção de Dodô e Osmar para o Brasil e o mundo. Sem falar em 'Chuva, Suor e Cerveja'.

A geração que tem mais de 50 anos ainda hoje se emociona quando o trio elétrico de Armandinho Dodô e Osmar toca alguns desses sucessos que nos remete a um Carnaval que não existe mais, nem vai existir, porque os tempos são outros definitivamente.

Mas nem tudo está perdido. Como, pelo segundo ano consecutivo, não vamos ter a folia, por causa da pandemia da covid-19, você pode ouvir ou conhecer um álbum histórico chamado Muitos Carnavais que foi lançado pela gravadora Philips (atual Universal Music) no distante ano de 1977, reunindo clássicos do artista baiano e de outros compositores. São 12 faixas que retratam o espírito festivo dos baianos nas ruas da velha São Salvador.

Contra-capa do disco Muitos Carnavais (Foto: Reprodução)

Por exemplo: 'Chuva, Suor e Cerveja (Rain, Sweet and Beer)' foi lançada originalmente em 1971 e gravada em Londres, ainda no exílio. 'A Filha da Chiquita Bacana' já se antecipava ao que hoje chamamos de empoderamento feminino, ao falar de uma mulher que entrou pro Women's Liberation Front. E o que falar de 'Deus e o Diabo'? Num dos versos, a música fala que "O Carnaval é uma invenção do Diabo que Deus abençoou".

Sempre ligado no que se passava em Salvador, mesmo morando fora, Caetano Veloso gravou a bela 'Hora da Razão', do saudoso Oscar da Penha, mais conhecido como Batatinha. E 'Atrás do Trio Elétrico', gravada em 1969, com solos de guitarra executados por Lanny Gordin, uma lenda viva que também gravou com Gilberto Gil. Acrescente a isso 'Um Frevo Novo', lançada em 1972 para a coletânea Carnaval Chegou!

E 'Qual É, Baiana?', de 1971, do compacto O Carnaval de Caetano, também regravada por Gal Costa, fala de uma menina que frequenta domingo o Porto da Barra, outro ponto que Caetano curte até hoje.

"Domingo no Porto da Barra Pesada / Ela sempre agrada ao gosto e ao olhar / Domingo no Porto da Barra Limpa Todo mundo brinca entre ela e o mar / Domingo no Porto da Barra / Todo mundo agarra / Mas não pode amar".

Recentemente, ele esteve no Porto da Barra causando um frisson. Apesar de não ir mais à Praça Castro Alves, até porque já não existe o mesmo clima de antes, Caetano curte a folia acompanhando o Cortejo Afro, o Ilê Aiyê ou vendo tudo acontecer no Camarote Expresso 2222 de seu amigo irmão Gilberto Gil. Por falar nisso, ambos completam 80 anos em 2022.

O repertório do disco:

1 - Muitos Carnavais (Caetano Veloso)

2 - Chuva, Suor e Cerveja (Rain, Sweet and Beer) (Caetano Veloso)

3 - A Filha da Chiquita Bacana (Caetano Veloso)

4 - Deus e o Diabo (Caetano Veloso)

5 - Piaba (Caetano Veloso)

6 - Hora da Razão (Batatinha/J. Luna)

7 - Atrás do Trio Elétrico (Caetano Veloso)

8 - Um Frevo Novo (Caetano Veloso)

9 - Cara a Cara (Caetano Veloso)

10 - La Barca (Caetano Veloso)

11 - Qual É, Baiana? (Caetano Veloso)

12 - Guarde Seu Conselho (Alcebíades Nogueira/Luís de França)

