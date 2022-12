Os planos da Honda: volta do Civic e rival para Corolla Cross são os destaques

Entre janeiro e novembro de 2021, a Honda teve 74.319 automóveis licenciados no mercado brasileiro. No mesmo período deste ano, foram 50.652, uma queda superior a 30%. Existem algumas explicações para o resultado, como a falta de componentes, e, principalmente, o encolhimento do portfólio de produtos.

Por mudança de estratégia, o Fit deixou as concessionárias e, com ele, levou o WR-V. O Accord e o CR-V não foram importados e o Civic parou de ser produzido no país. Para completar, o HR-V, que ano passado foi o modelo mais vendido da marca, só voltou às lojas em agosto.

Se 2022 não foi um bom ano para a marca japonesa, o próximo tem ótimas expectativas. Quatro lançamentos estão confirmados: CR-V, ZR-V e Civic, incluindo a versão esportiva Type R, inédita no Brasil.

O interior do Civic foi completamente renovado A cabine do Type R não é nada discreta A dianteira ganhou apêndices aerodinâmicos O ZR-V irá rivalizar também com o Jeep Compass e Volkswagen Taos O interior do ZR-V é sobrio e segue as linhas do Civic sedã O CR-V tem mais espaço e tecnologia no interior O SUV foi totalmente atualizado externamente

Recentemente, estive em contato com todos esses produtos no Salão de Los Angeles, mostra automotiva mais importante dos Estados Unidos. A seguir, confira um resumo de cada um desses modelos.

O ANTI COROLLA CROSS

Nos Estados Unidos, quem encontrar um HR-V nas ruas vai notar que o veículo é maior do que o vendido no Brasil. Lá, ele tem o porte do Toyota Corolla Cross, e chegará ao mercado nacional com a missão de enfrentar o rival japonês.

O SUV será importado do México e será chamado, por aqui, de ZR-V. A previsão é que chegue ao Brasil entre julho e setembro

O ZR-V chegará ao Brasil importado do México

O RETORNO DO CIVIC

A Honda confirmou que o sedã estará de volta em janeiro ao país. Importado da Tailândia, será comercializado em versão única, híbrida, com a exclusiva tecnologia e:HEV da Honda.

Além disso, o Civic Híbrido possui uma extensa lista de tecnologias de segurança e assistência ao condutor. Outra novidade é o myHonda Connect, exclusiva plataforma de conectividade da marca, recém-lançada nas versões turbo do HR-V. Esse sistema, entre outras funcionalidades, permite o controle de algumas funções do carro via aplicativo de smartphone.

O sedã tem linhas mais sóbrias que na geração anterior

CIVIC ESPORTIVO

Esqueça o Si: com o Type R, a Honda avança mais na esportividade do Civic. Com tração dianteira e transmissão manual de seis velocidades, o modelo chama atenção pela mecânica apimentada: a evolução do motor 2 litros turbo gera 319 cv de potência e entrega 42,8 kgfm de torque.

O carro terá carroceria hatchback e chegará até junho, importado do Japão.

O Type R é o máximo da esportividade em um Civic

SUV HÍBRIDO

No Brasil, o CR-V será o topo de linha entre os SUVs da marca, depois do HR-V e ZR-V. A nova geração será lançada no segundo semestre e, além de suas linhas inéditas e mais imponentes, pela primeira vez, o modelo trará a motorização híbrida e:HEV - mesma tecnologia adotada no Civic.

O CR-V será o SUV topo de linha da Honda no país