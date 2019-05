Os pokémons de um jeito que você nunca viu

Se tem um sentimento que Pokémon: Detetive Pikachu vai trazer paras as telas do cinema, é o de nostalgia. Pela primeira vez, o universo Pokémon, que teve início em 1996, será retratado em live action, com atores reais. As criaturinhas ganharam vida por meio da computação gráfica e dão ao filme um tom mais realístico.

Antes, a saga ganhou apenas adaptações dos games para a televisão, como no fim dos anos 90, com o desenho animado que durou longas temporadas. Alguns filmes, também em animação, marcaram a infância de muitas crianças, mas nada se compara a produção que estreia hoje.

No filme, o Pikachu não aparece mais ao lado do jovem Ash, como no desenho. O parceiro do pokémon agora se chama Tim, interpretado por Justice Smith. O destino os une quando Harry Goodman (Bill Nighy), pai do garoto e antigo parceiro Pokémon de Pikachu, desaparece.

Pikachu e Charizard em cena do filme Detetive Pikachu (Foto: Reprodução)

Eles vivem na metrópole Ryme City, onde nem todos os humanos conseguem se comunicar com as criaturinhas, o que torna a relação dos dois ainda mais especial. Agora, a dupla parte em uma aventura em busca de Harry onde muitos outros pokémons famosos cruzaram o caminho, como Bulbassauros, Charizard e o lendário Mewtwo.

Dirigido por Rob Letterman, que esteve à frente de animações como O Espanta Tubarões (2004) e Monstros vs Alienígenas (2009), o filme tem no elenco, além de Justice - que atuou no último filme da franquia Jurassic World (2018) -, o ator Ryan Reynolds, que se destaca dublando Pikachu. Reynolds ficou famoso pelo papel principal como o anti-herói Deadpool, e causou uma grande mudança por dar ao pokémon um tom de voz bem grave, ao contrário do que se ouvia nos desenhos.

Confira o trailer do filme

Pokémon: Detetive Pikachu (L), de Rob Letterman, com Philippe Maia, Justice Smith, Kathryn Newton. EUA/JAP | 2019. Aventura/Ação.

