Os robôs de investimento são confiáveis? Ana Marília Oliveira

Olá Ana. Os robôs de investimento são uma nova modalidade para operar no mercado financeiro, por conceito, é “um algoritmo que é executado por meio de uma plataforma, capaz de realizar investimentos automaticamente”. Com o surgimento de uma grande variedade de produtos no Mercado Financeiro, surge também um problema: Como pesquisar tantos produtos e saber em qual investir? É nesse momento que surge o robô de investimento. Portanto, ao escolher investir com robôs de investimentos, está buscando alternativa que vai proporcionar duas coisas muito valiosas: economia de tempo e otimização dos investimentos. A partir dos parâmetros informados, os robôs escolhem os melhores investimentos para você. Para aplicar precisa escolher um robô, dentre as opções disponíveis no mercado, e se cadastrar criando os parâmetros para que a máquina faça o trabalho de forma eficiente. No que se refere à confiabilidade, vai depender do tipo de robô e do tipo de investimento e também do risco da operação, ou seja, são muitos fatores a considerar. Uma boa forma de se proteger, é verificar se a empresa é transparente com seus clientes, por exemplo: empresas que têm seus fundos auditados e são regulados pela CVM, são mais confiáveis. Como pôde observar, não é uma pergunta tão simples de responder, dada o grau de complexidade das operações no Mercado Financeiro, mas tendo o devido cuidado, é possível operar com mais segurança. Se proteja contra esse tipo de risco, questionando as empresas que operam com robô sobre alguns relatórios e informações, do tipo: Onde encontro o histórico das operações? O robô existe de fato, onde me certifico sobre isso? De que forma posso auditar os fundos da empresa? Enfim, são alguns cuidados que irão ajudar a preservar seu patrimônio.





Qual o melhor investimento para fazer uma reserva financeira com o objetivo de passar uma temporada no exterior? Filipe Cruz

Olá Filipe. O Mercado Financeiro tem uma cesta de produtos que atende a todos os gostos e perfil de investidor, contudo, uma decisão sobre onde e como investir vai muito mais além do que simplesmente decidir sobre o produto A ou o produto B. É preciso conhecer bem os projetos futuros do investidor, entender seu perfil, para alocar produtos mais coerentes com seus desejos e assim poder buscar opções que atendam por completo as necessidades do investidor. Uma informação importante para escolher bem seus investimentos é o prazo, o seja, tempo que o dinheiro ficará investido, quanto mais longo for o prazo, maior a possibilidade de conseguir produtos mais rentáveis. Como seu objetivo é investir para fazer uma viagem ao exterior, devemos escolher produtos mais conservadores para evitar expor seu capital ao risco, considerando os objetivos que tem para esse recurso, afinal, não há o que se falar em perder o dinheiro guardado para uma viagem de férias. Sendo assim Filipe, o ideal é buscarmos produtos de renda fixa com rentabilidade acima do CDI, podendo aceitar produtos com baixa volatilidade, como os Fundos Multimercados, desde que não ultrapasse o índice de 2% ao ano de volatilidade. Outro produto interessante são as Letras de Crédito, mas vai depender do valor inicial que possua, pois na maioria dos casos para comprar uma boa LCI ou LCA, é exigido um valor mínimo para iniciar. Recomendo que verifique na sua instituição financeira as condições e taxas para verificar a viabilidade. Além desses que citei, o Tesouro Direto é outra opção, porem fique atendo ao tipo de Título e sua rentabilidade, por se tratar de um produto de renda fixa com elevado grau de segurança, possui rentabilidade mais baixa, próximo da SELIC, que vem em queda. Bom, considerando as informações passadas, análise com base no seu perfil de investidor, e escolha o produto mais adequado, sempre tendo em mente que o risco é aceitável se for moderado, para evitar expor seu dinheiro a um risco elevado e comprometer seus projetos.





Tem dúvidas de finanças pessoais? Envia um e-mail pra gente: carteiracorreio@redebahia.com.br