Os sapatos do momento vieram inspirados pelo guarda-roupa masculino 

Aliar conforto com estilo tem sido o tom da moda neste momento. E os calçados não poderiam ficar fora, primeiro os tênis pareciam reinar absolutos. Modelos robustos, futuristas, ou retrô eram combinados a looks do casual ao sofisticado. Porém, esse reinado tem sido ameaçado pelos sapatos com estética mais formal e vindos do vestuário masculino. Oxford, loafer e mocassins ganharam solados tratorados ou volumosos e estão conquistando os pés femininos. Além de confortáveis, esses modelos possuem um design clássico, o que facilita composições com alfaiataria ou até mesmo com jeans, por exemplo. As grandes marcas internacionais como Dior, Prada, Chanel e Bottega Veneta se renderam a eles e lançam a cada temporada uma nova versão. Tudo isso apoiado pelo estilo preppy que é ao mesmo tempo formal, jovial e reinventa elementos do guarda-roupa clássico dos ricos norte-americanos. Aproveitamos esses sapatos de peso para compor produções com clima invernal flertando com a alfaiataria e o boho.

Folk

Os tons terrosos guiaram nossa produção com calça de alfaiataria mais cardigã felpudo. O loafer bicolor ganhou um salto e arrematou bem o visú que ainda teve chapéu e colar lembrando uma gravata.

Combinada

Blazer cropped risca de giz é um peça super preppy e dá o tom dessa produção com estética formal. O mocassim preto fica ainda mais charmoso com meias altas.

Boho

O vestido com estampa étnica paisley foi sobreposto por colete terroso coordenando bem os tons com o loafer tricolor. Choker de flor dá o toque de estilo e promete ser o acessório do momento.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo : Katarine Neves (@katarine.mneves) da Model Club Agency (@modelclubagency)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)