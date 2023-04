Os tipos de vinho ideais para a Semana Santa

A Semana Santa e a Páscoa são momentos de grande importância cultural e religiosa. Além disso, esse período é extremamente rico em termos gastronômicos, com uma variedade de opções que incluem pratos com peixe e frutos do mar, chocolates e diversos acompanhamentos. E é claro que cada uma dessas deliciosas opções pode ter os seus sabores realçados com um vinho. Harmonizando direitinho, o almoço da Sexta da Paixão vai ficar ainda mais gostoso!

Confira algumas indicações a seguir:

● Para harmonizar com receitas leves com peixes, frutos do mar e um Bacalhau à Brás, o ideal é ir nos brancos de boa acidez, aromáticos ou não. A região de Vinhos Verdes, em Portugal, é perfeita para encontrar rótulos com essas características. O Quinta do Ameal Loureiro (R$ 134,20 no Pão de Açúcar) é super fresco e adequado para a ocasião. O Audace Contos Galegos Alvarinho 2021 (R$ 115,81 no site da vinícola) , por sua vez, é um excelente exemplar da Serra Gaúcha e que tem o frescor e a estrutura necessários para acompanhar o prato.

● A receita com bacalhau é mais cremosa, como o Bacalhau Espiritual, o Bacalhau às Natas ou a Brandade? Ou, ainda, você vai servir algum peixe mais fibroso no preparo à delícia? Escolha um Chardonnay igualmente encorpado, como os que têm amadurecimento em carvalho. Minha sugestão é o vinho Família Lemos de Almeida Chardonnay 2021 (R$ 109,90 no Vinhos e Vinhos); ou o Pizzato Semillon 2021 (R$ 159 na Cave Nacional), que envelheceu em barricas de acácia.

● Para saborear junto a um Bacalhau à Lagareiro ou uma Bacalhoada, servidos em postas ou lombo e com azeite, mantenha as indicações anteriores ou, caso prefira tintos, recorra aos exemplares frutados com corpo médio e taninos baixos. Sugiro os que são elaborados com as uvas Pinot Noir, Gamay, Grenache e Barbera; além dos blends portugueses mais jovens e frutados. Vinhos muito tânicos não interagem bem com o sódio e nem com o iodo do peixe, criando um sabor metálico no paladar. Aposte no chileno Cono Sur Bicicleta Pinot Noir Limited Edition 2020 (R$ 65,45 na La Pastina); ou no português Pedro Teixeira Colheita Selecionada Bairrada D.O.C 2020 (R$ 58,71 na Wine).

● Preparos estruturados com dendê, como Bobó de Camarão e Moqueca, podem ser harmonizados com um espumante elaborado pelo método tradicional ou charmat longo, ou um vinho rosé. O Miolo Cuvée Brut Rosé (R$ 54,90 na Vinhos e Vinhos) ou o Gramona La Cuvee Corpinnat Brut (R$ 243,90 na Grand Cru) são excelentes opções para a data.

Harmonização de vinhos na Semana Santa: E as sobremesas?

Os doces de Páscoa também podem ter os seus sabores realçados por vinhos. Essa é a ideia, inclusive, da Enoteca Decanter. A importadora fez uma parceria deliciosa com a chef confeiteira Carole Crema e está disponibilizando ovos de páscoa com sugestões de harmonização.

As opções disponíveis na loja da Decanter são mini ovos de Brigadeiro, Paçoca e Caramelo (80/90g - R$ 34 lata e R$ 28 caixa); ovo tradicional Crocante (440g - R$ 132) e ovo de colher recheado com Brigadeiro Praliné (340g - R$ 149).

Para acompanhar as versões com brigadeiro, a sugestão da Decanter é o José Maria da Fonseca Alambre Moscatel Roxo 5 Anos (R$ 180,72); um vinho fortificado doce muito aromático e que vai arredondar ainda mais os sabores do chocolate. No caso da paçoca, o doce Château Ramon Monbazillac AOC (R$ 231 na Decanter), é o rótulo ideal, pois vai criar um contraponto de frescor com o sabor marcante deste ingrediente.

Se a escolha for o meio amargo com recheio de caramelo e sal, o Los Intocables Malbec 2020 é uma aposta da Decanter. Já o aveludado Vieira de Sousa Porto Fine Tawny (R$ 140,31 na Decanter) vai harmonizar deliciosamente com o ovo recheado com praliné de castanha, trazendo complexidade a essa combinação, devido aos seus toques de figos e damascos secos, especiarias doces e nuts.

Já a Colomba Pascal deve ser harmonizada com um bom moscatel branco, como o Rio Sol Moscatel (R$ 40 nos mercados); ou o Casa Geraldo Colheita Tardia (R$ 48 no site da vinícola).

BAHIA VINHO SHOW — Considerado o maior evento de vinhos do estado, o Bahia Vinho Show 2023 será realizado de 04 a 06 de maio, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. O público terá acesso a palestras diversificadas e à degustação de mais de 400 rótulos de 35 vinícolas, podendo comprar vinhos com preço de distribuidor. “A nossa expectativa é de aumento do volume de negócios da ordem de 20% nesta edição, em relação à do ano passado, realizada em novembro”, afirma o idealizador do evento e diretor do Clube Gourmet Bahia, Ivan Baldivieso. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 100/dia (até 04/04) e já estão à venda pelo Sympla. Cada acesso dá direito a um dia de evento e a uma taça de cristal. Para mais informações, acesse www.bahiavinhoshow.com.

ESTUDOS NO VINHO - Tá a fim de iniciar seus estudos nos vinhos com um curso reconhecido mundialmente? A Eno Cultura realiza, em 15 de abril, a qualificação WSET Nível 1. As aulas acontecerão das 9h às 17h na Grand Cru da Bahia Marina e serão ministradas pela renomada sommelière Gabriele Frizon. O WSET Nível 1 custa R$ 2.150,00 e, usando o cupom PAULAENO05 no site da Eno Cultura (www.enocultura.com.br), você ganha 5% de desconto. Durante a formação serão degustados 10 rótulos e, ao final da aula, é feita uma prova com 30 questões de múltipla escolha. Para receber o certificado, é necessário 70% de acerto para aprovação. A Eno Cultura é uma das maiores escolas de vinho da América Latina. Fundada em 2013 por Paulo Brammer e Thiago Mendes, foi contemplada com o prêmio de melhor educador do ano de 2017 pela instituição inglesa WSET Global.