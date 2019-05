Os tons terrosos prometem dar o tom desse Inverno e fazer bonito em looks criativos

Ela transformou a diferença em força. E o próprio corpo em manifesto contra os padrões. Carine Gumarães, 31 anos, tem vitiligo desde os seis anos e atua como modelo para promover a representatividade. “Sempre me aceitei, mas minha avó tentava proteger a neta do mundo. Quando descobri, aos 14 anos, que não precisava de cura e que o vitiligo era parte de mim, assumi quem eu era", revela Carine. Hoje as manchas na pele causadas pela diminuição da melanina são motivo de orgulho e uma forma de mostrar as pessoas que elas podem ser como são. Apesar disso, em alguns trabalhos já tentaram disfarçar o vitiligo, causando uma imediata indignação de Carine. “Por que mudar algo que é uma referência? Isso tudo faz parte de quem sou. É a minha identidade”, milita. E todo esse engajamento tem gerados frutos interessantes. A modelo canadense Winnie Harlow , também portadora do vitiligo e top internacional, já repostou fotos de Carine em seu perfil. E advinha quem comentou? A popstar Madonna. “Isso mostra que podemos chegar a

Editorial

Os tons terrosos se revelaram hits absolutos, desse Inverno, basta dar uma olhadinha nas araras das principais lojas da cidade. A paleta de cores brinca com as variações da pele, indo do marrom até o bege. As possibilidades são muitas. Confira!

Sobreposição

A segunda pele dá uma assinatura à produção. Esse body aveludado da Forever 21 ( R$ 80) faz combo com o top - (esse último, acervo da própria Carine). A calça, no mesmo tom terroso, completa o visu. Também é da Forever 21 ( R$ 135,9)

Peça de efeito

Um tricot poderoso. Modelo da Forever 21 ( R$ 99,9) que sobrepõe o vestido da Renner ( R$ 139,9). Um bom truque é acinturar a peça ( cinto R$ 59,9). O coturno moderniza o visual ( R$ 199,9). Ambos, Renner

Contraponto

Para quebrar o look terroso, vá de mostarda ou vinho. Body da Youcom ( R$ 69,9) e saia Forever 21 ( R$ 92,9). Jaqueta também da fast-fashion americana ( R$ 210,9)

Fotos: Vinicius Moreira (@vinicius_vm) Beleza: Hallinson Costa (@hallinsoncosta ) Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo: Carine Guimarães (@karineguimaraes19) da One Models Bahia (@onemodelsoficial)