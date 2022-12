Os vinhos para voce não errar no Natal

Seja pela religiosidade ou somente pelo hábito de reunir a família ao final do ano, o Natal é sempre uma data especial. Importada e aclimatada para os trópicos, a ceia se transforma em uma miscelânea de pratos clássicos, com presença confirmada do peru ou do chester e de receitas mais afetivas. A escolha dos vinhos, por sua vez, se transforma em uma tarefa divertida e que deve levar mais em consideração o momento festivo do que a exata equiparação entre a bebida e a comida.

Embora as possibilidades de harmonização sejam bem amplas, uma coisa é certa: apesar da decoração sempre mimetizar o inverno do Hemisfério Norte, estamos no início do verão. E o ideal, nessas condições de temperatura, é optar por vinhos que possam ser servidos em uma temperatura mais baixa, trazendo frescor. Ou seja: espumantes, brancos, rosés e tintos leves/frescos. Bebidas encorpadas e muito alcoólicas podem até harmonizar com alguns pratos, mas em minha humilde opinião não combinam com o clima da noite.

5 hacks para escolher o vinho certo

Espumantes elaborados pelo método tradicional são os vinhos mais democráticos, pois têm frescor e estrutura para harmonizar da entrada ao prato principal. Os exemplares do sul do Brasil são excelentes, assim como um bom Champagne, Franciacorta, os Méthode Cap Classique da África do Sul e os crémants franceses. Vai ter muita receita agridoce? Não tenha medo dos espumantes demi-sec.

Brancos mais untuosos, com passagem por carvalho, são excelentes companhias para receitas cremosas, como Bacalhau às Natas; além de combinarem muito bem com o peru e o chester. Você vai encontrar essa proposta facilmente em vinhos elaborados com as uvas Chardonnay e Semillon, bem como em brancos alentejanos.

Rosés frutados dão um excelente match com o tender e o pernil, mas também vão fazer bonito com outras receitas com molhos adocicados. Aposte em exemplares sulamericanos, mais intensos.

Tintos são perfeitos para acompanhar as carnes vermelhas, mas cuidado para não eleger vinhos muito alcoólicos ou excessivamente tânicos. Ter boa acidez é essencial. Eleja vinhos de Pinot Noir, Merlot e País, uma uva chilena sensacional.

Os moscatéis são a pedida para acompanhar as sobremesas clássicas de Natal, como panettone clássico e Fatia Parida/Rabanada, além de sorvetes e tortas com frutas. Porém se tem chocolate, o ideal é partir para um bom vinho do Porto Ruby, que, apesar de alcoólico, pode ser servido mais resfriado, a 12ºC.

Minhas recomendações

Espumante Audace Clamor Brut Branco 2020 (R$ 85) Apresenta cor amarelo claro e brilhante, borbulhas finas e persistentes. Traz aromas de pêssego, brioche doce, panetone e notas cítricas. No paladar é fresco e com acidez marcante

Espumante Chandon Excellence Brut Branco 2012 (R$ 180) Elaborado com 56% de Pinot Noir e restante de Chardonnay, este delicioso espumante brasileiro passou três anos e meio em tanque ganhando complexidade. Tem aromas complexos de frutas cristalizadas, ameixa preta, amêndoas frescas e torradas, além de canela, cravo, caramelo e pão tostado. Tem bom ataque de acidez, é cremoso e tem retrogosto de frutas secas e torrefação.

Zuccardi Q Chardonnay 2020 (R$ 232) Originado de vinhedos de solo vulcânico e ricos em calcário em Gualtallary e El Peral, sub-regiões de Tupungato em Mendoza, possui cor clara, perfume floral e de frutas brancas, com boa acidez, cremosidade e caráter mineral.

Saint Clair Marlborough Sun Gewurztraminer 2021 (R$ 160) Floral e encantador, este Gewurztraminer neozelandês é uma boa surpresa do olfato ao palato. Untuoso, tem retrogosto frutado e persistente.

Tapada dos Monges Espadeiro 2019 (R$ 150) Elaborado com a uva Espadeiro na região de Vinho Verde, em Portugal, mostra notas florais, de ervas e de especiarias doces, com destaque para frutas vermelhas e brancas frescas. No palato tem corpo médio, acidez vibrante e final também médio, com toques salinos e cítricos.

Morandé Terrarum País 2019 (R$ 78) Feito com uvas patrimoniais do Chile através de maceração carbônica em ovos de concreto e estágio em carvalho em somente uma parte do vinho, este tinto se mostra leve, com aromas de cereja, sutilmente vegetal e levemente rústico.

Espumante Garibaldi Moscatel (R$ 35) De coloração clara com reflexos esverdeados; e aspecto brilhante com ótima formação de perlage, este moscatel da Serra Gaúcha tem notas de melão, maçã verde, flores brancas e um toque de mel. No paladar é suave e cremoso, com acidez equilibrada e refrescante.

Fonseca Porto Ruby (R$ 160) Este fortificado português nasce a partir do blend de diferentes parcelas da propriedade. Com estilo jovial e frutado, encanta com notas de frutas pretas maduras, como ameixas e cerejas, e toques de chocolate.