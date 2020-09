Osaka só precisa de 1h12 para garantir ida às quartas do US Open

A japonesa Naomi Osaka, décima do ranking mundial, venceu, nesta segunda-feira (7), as estoniana Anett Kontaveit (22ª colocada), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e garantiu presença nas quartas de final do US Open.

"Acho que consegui manter um bom nível para conseguir fazer uma das melhores partidas neste curto ano", disse a jogadora, de 22 anos, ganhadora do tradicional Grand Slam norte-americano em 2018, que precisou de 1h12 para obter a vitória.

Osaka não teve problemas para manter seu serviço na partida e ainda conseguiu colocar 21 pontos vencedores e mais quatro "aces" (ponto de saque). Foi a quinta vitória consecutiva da jogadora asiática sobre Kontaveit.

Nas quartas de final, Osaka terá pela frente a norte-americana Shelby Rogers, número 113 do mundo, que surpreendeu ao vencer a checa Petra Kvitova, 12ª no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 7/6 (8/6).

Apesar de não ser considerada a favorita pela crítica internacional, Rogers, de 27 anos, venceu os três jogos já disputados com Osaka.