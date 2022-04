Osba apresenta Concerto de Páscoa no Teatro Castro Alves

Principal programa de concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba, a Série Jorge Amado volta com uma apresentação especial: o Concerto de Páscoa, que acontece nesta quarta (13), Pas 20h, na sala principal do Teatro castro Alves. A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres e o programa contará com a Sinfonia Nº 4 em Mi bemol maior - Romântica do compositor austríaco Anton Bruckner (1824-1896). Ingressos custam de R$ 5 a R$ 40.

Diretor artístico da Osba, Prazeres afirma que a escolha para tocar a quarta sinfonia de Bruckner vem do fato que o compositor austríaco traz em sua obra uma mistura de religiosidade e vanguardismo, algo que, para ele, tem relação com Salvador. “Penso que Bruckner tem tudo a ver com Salvador: uma cidade que, por mais que seja de vanguarda, também traz, mesmo na sua vanguarda, uma questão muito forte com a religião. Então é a antítese entre esses dois mundos que eu quero enfocar com a sinfonia de Bruckner: a mistura desse lado religioso, ecumênico, com o lado vanguardista, ambos presentes aqui na capital baiana”, destaca.

Serviço - Concerto de Páscoa da Osba | quarta (13), às 20h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 40/ R$ 20 (fila A à fila P), R$ 30/ R$ 15 (Q a V), R$ 20/ R$ 10 (W a Z5), R$10 / R$ 5 (Z6 a Z11)