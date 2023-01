Osba apresenta Pedro e o Lobo para crianças

A Osba aproveita o clima de férias das crianças e oferece uma programação especial para elas nesta quarta-feira, 4, na Sala do Coro do TCA: o espetáculo Pedro e o Lobo, do compositor russo Serguei Prokofiev. A apresentação integra o projeto Osbacuri e será regida pelo maestro Eduardo Salazar, com narração do ator, poeta e locutor Daniel Farias.

Pedro e o Lobo é uma história infantil contada por meio da música, com o objetivo de mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos. Na apresentação, cada personagem da história - Pedro, o lobo, o avô, o passarinho, a pata, o gato e os caçadores - é representado por um instrumento diferente. No Brasil, ficou conhecida uma versão gravada por Roberto Carlos, em 1970, em que o cantor narra a ópera.

Daniel, que narra ao vivo, diz que recebeu de Carlos Prazeres - diretor da Osba - um pedido para adaptar a narração ao baianês: "Ele pediu que eu contasse incluindo umas interjeições baianas, para aproximar mais a história da gente". Para se preparar, Daniel conheceu três versões de Pedro e o Lobo, executadas por orquestras de São Paulo, França e Colômbia. "A apresentação funciona como um desenho animado em nossa cabeça porque tem a história e a trilha acontece na nossa imaginação".

Daniel destaca o entrosamento com o maestro Salazar: "Na apresentação, eu trabalho ao lado dele e nós nos comunicamos muito pelo olhar. Conversamos muito sobre as 'imagens musicais'". O ator e narrador tem formação profissional pelo grupo Vilavox, que era do Teatro Vila Velha. "Por isso, teatro e música sempre estiveram muito relacionados para mim", revela. Daniel já foi narrador de A História do Soldado, numa adaptação da Osba com o Balé do Teatro Castro Alves.

Pedro e Lobo (Osba)

Data: Quarta-feira (4)

Horário: 15h e 17h

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Regente: Eduardo Salazar

Narrador: Daniel Farias

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), no Sympla