Osba apresenta projeto 'Futurível Místico' no TCA

A Sinfônica da Bahia realiza nesta quinta-feira (7), dentro da série Jorge Amado, a primeira edição deste ano do Futurível Místico, projeto que oferece um olhar sobre a música de concerto contemporânea, com compositores do último século.

Com regência do maestro titular Carlos Prazeres, a Osba apresenta a “Sinfonia nº 3 "Litúrgica”, do suíço Arthur Honegger (1892-1955), composta durante a Segunda Guerra Mundial; “Maracatu Op.10”, do compositor baiano Alfredo Moura, pioneiro da música eletroacústica brasileira; e “L´Ascension, 4 Meditações Sinfônicas”, do francês Olivier Messiaen (1908-1992).

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão à venda na bilheteria do Tearto Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista e nos canais da Ingresso Rápido.

Veja o programa:

HONEGGER – Sinfonia nº 3 "Litúrgica"

A. MOURA – Maracatu, Op.10

O. MESSIAEN – L´Ascension, 4 Meditações Sinfônicas



SERVIÇO

OSBA – Série Jorge Amado VI (Futurível Místico)

Quando: 07 de novembro de 2019 (quinta-feira), 20h (entrada após o horário não é permitida)

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), das filas A a Z11

Classificação indicativa: Livre