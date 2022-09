OSBA celebra 40 anos de fundação com Concerto de Aniversário

A Orquestra Sinfônica da Bahia comemora 40 anos de fundação. Foi em 30 de setemrbo de 1982 que foi divulgada a resolução que criou a Osba como corpo artístico do Teatro Castro Alves. E, para celebrar esta data, será realizado exatamente nasta sexta (30), às 20h, na Sala Principal do TCA, a aspresentação comemorativa Concerto de Aniversário - OSBA 40 Anos.

Este concerto especial terá a regência do maestro Carlos Prazeres, que está na orquestra desde 2011, além do solo do pianista paulista Lucas Thomazinho. No programa, o evento contará com a estreia da obra ZARATEMPO: Descer pra ver!, composta pelo músico e professor baiano Paulo Costa Lima especialmente para esta apresentação, além do Concerto para Piano Nº 2 em Lá Maior, S. 125, do compositor húngaro Franz Liszt (1811-1886); e do Concerto para Orquestra, BB 123, do também húngaro Béla Bartók (1881-1945).

Composta especialmente para a comemoração dos 40 anos da OSBA, ZARATEMPO: Descer pra ver!, de Paulo Costa Lima, nasceu de uma conversa do autor com o maestro Carlos Prazeres sobre a força da canção Filhos de Gandhi, de Gilberto Gil, que contém os versos “Manda descer pra ver”.

“Paulo Costa Lima é um dos principais compositores do Brasil e não podia ficar de fora desta festa. Na música, ele trata sobre o Zaratempo [expressão usada para reverenciar o Deus Tempo nos candomblés], sobre o Iroko [o Orixá do Tempo]. Como estamos celebrando os 40 anos, não haveria como não falar do tempo neste concerto”, explicou o maestro Carlos Prazeres.

Ocupante da 21ª cadeira da Academia Brasileira de Música, da Cadeira 8 da Academia de Letras da Bahia e professor da Escola de Música da UFBA, Paulo Costa Lima fez parte do corpo de músicos da Osba como violoncelista na década de 1980. Ele considera a Osba como uma das “joias culturais da Bahia”, que se destaca por sua diversidade para tocar “o que o público quer ouvir”, assim como “o que o público precisa ouvir”.

“Aos 40 anos, a Orquestra está mais sexy do que nunca, com público que também é jovem, além de um repertório diversificado. É toda uma estratégia que dialoga com as marcas culturais da Bahia. Vida longa à Orquestra Sinfônica da Bahia! Parabéns por esses 40 anos de missão cumprida, lembrando também de todos que se empenharam para que chegássemos até aqui”, diz Paulo Costa Lima.

Serviço - CONCERTO DE ANIVERSÁRIO OSBA 40 ANOS | sexta (30), às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves | Ingressos: entre R$ 10 (fila Z6 a fileira Z11) e R$ 40 (A a P).