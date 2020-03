Osba celebra aniversário de Salvador com Cine Concerto no TCA

Pela terceira vez consecutiva, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) decidiu comemorar o aniversário de Salvador com uma edição do Cine Concerto. O projeto destaca a relação entre a música sinfônica e o cinema, trazendo as trilhas sonoras de filmes para o palco.

A apresentação é realizada no Teatro Castro Alves (TCA), no dia 28 de março, véspera do aniversário de 471 anos de Salvador, às 20h. Os ingressos custam R$ 20, inteira, e R$ 10, meia, para qualquer assento do TCA.

Na apresentação, os músicos e as musicistas se fantasiam de personagens dos filmes retratados, oferecendo ao público algumas surpresas durante o espetáculo. Nesse ano, o Cine Concerto tem a temática do Oscar e regência do maestro Carlos Prazeres.

