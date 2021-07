Osba celebra Independência da Bahia em vídeo

No dia 2 de Julho - marco da celebração da Independência da Bahia - a Orquestra Sinfônica da Bahia lança uma campanha solidária em prol do Movimento Nacional da População de Rua - Bahia (MNPR-Bahia). A homenagem realizada em conjunto com o Teatro Castro Alves (TCA) começa com um vídeo musical da série 'Corrente Sinfônica', no qual os músicos interpretam solos do Hino ao Dois de Julho.

A apresentação, que reúne uma colagem de trechos executados por músicos diferentes, vai ao ar nesta sexta-feira (2), às 20h, no canal da Osba no YouTube (/OSBAOrquestraSinfonicadaBahia) e nas redes sociais da orquestra e do TCA.

O vídeo traz, ainda, detalhes da campanha que convoca a população soteropolitana a doar máscaras PFF2 e alimentos não-perecíveis. O material será arrecadado de segunda a sexta-feira, entre 12 e 24 de julho, das 9h às 17h, no TCA. O dia 24, sábado, é o dia D, com encerramento da campanha e a arrecadação ocorrerá entre 9h às 12h.

Corrente sinfônica

No mês de julho, o projeto Corrente Sinfônica celebra a Independência da Bahia interpretando

o Hino ao Dois de Julho, composição de Ladislau dos Santos Titara e José dos Santos Barreto que desde 2010 é o hino oficial da Bahia. Para Carlos Prazeres, maestro e diretor artístico da Osba, o 2 de julho é uma data muito importante e, por ser uma orquestra do estado, é fundamental estar atento ao que a sociedade baiana demanda.

“Esta pandemia deixou muitas pessoas ainda mais vulneráveis e apesar de sermos uma instituição que se propõe a difundir a música de concerto e a música como um todo, nós temos a obrigação também de sermos solidários com a sociedade baiana no momento, e para isso, usamos da música e desta data simbólica para ajudar”, diz o maestro.

A própria simbologia do 2 de julho serviu de motivação para a realização da campanha junto ao TCA e ao MNPR. “A data remete à fibra e à energia da população baiana para vencer os desafios da vida, de um povo que toca, dança e canta para guerrear, que faz da resistência estratégia de sobrevivência”, diz José Maurício Bittencourt, assessor de desenvolvimento institucional da OSBA.

Arrecadação

Quando: entre os dias 12 a 16 de julho e 19 a 23 de julho (de segunda a sexta-feira), das 09h às 17h

O quê: alimentos não-perecíveis e máscaras PFF2

Onde: no Teatro Castro Alves, via drive-thru, entrando pela rua da bilheteria do Teatro e saindo pela Travessa Corneta Lopes, onde fica a Igreja Batista Sião

Dia D: sábado (24), das 09h às 12h

Corrente Sinfônica #DoisdeJulho

Quando: Sexta-feira (2), às 20h

Onde: no canal da OSBA no YouTube (www.youtube.com/OSBAOrquestraSinfonicadaBahia)

Programação da Osba em julho

Osba Talks

O quê: live para aproximar o Movimento Nacional da População de Rua - Bahia do público da OSBA e da população de forma geral

Quando: 09 de julho, às 19h

Onde: no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia)

Tema: live com o tema “A situação da população de rua na Bahia: como ajudar?” e participação de Sueli Oliveira (coordenadora do MNPR - Bahia), Hugo Dantas (secretário do MNPR - Bahia), Carlos Prazeres (maestro e diretor artístico da OSBA) e José Maurício Bittencourt (assessor de desenvolvimento institucional da OSBA)

Viagens Sinfônicas

Quando: dia 16 de julho, às 19h, no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia)

O quê: o maestro Carlos Prazeres comanda a live de escuta guiada Viagens Sinfônicas sobre a obra do compositor russo Igor Stravinsky (1882-1971), que é também reverenciado pela sua diversidade estilística.

Homenagem ao Dia do Amigo

Quando: dia 20 de julho, às 20h

O quê: vídeo musical em Homenagem ao Dia do Amigo com uma versão da orquestra para

a emblemática “Canção da América”, eternizada na voz de Milton Nascimento

Onde: no canal da OSBA no YouTube (www.youtube.com/OSBAOrquestraSinfonicadaBahia)

e nas redes sociais da orquestra.

Cineclube Osba

Quando: dia 28 de julho às 19h

Transmissão: ao vivo no canal do YouTube da OSBA (www.youtube.com/OSBAOrquestraSinfonicadaBahia)

Participação: Ícaro Smetak, violista da OSBA; e Laís Mesquita, pesquisadora do Laboratório de Análise

Fílmica da UFBA, parceiros da Sinfônica da Bahia neste projeto.

Cameratas da Osba

Quando: No dia 14/07

Onde: no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia) o vídeo da camerata Quarteto Novo

interpretando “Uma pequena serenata noturna”, de Mozart (1756-1791)

Quando: No dia 21/07

Onde: no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia) vai ao ar o vídeo da da camerata Quadro

Solar interpretando o movimento “Allegro molto”, da “Serenata Op.25”, de Beethoven (1770-1827).

22/07 (quinta-feira) - Instagram do TCA (@teatrocastroalvesoficial)

23/07 (sexta-feira) - Instagram do Museu Geológico da Bahia

(@museugeologicodabahia) - Instagram da Associação Amigos do Teatro Castro Alves (@amigostca) 24/07 (sábado) - Instagram da Associação Atlética da Bahia (@aatleticadabahia)