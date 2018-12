OSBA convida Sidney Magal para seu tradicional concerto de natal

O tradicional concerto natalino da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), última apresentação do grupo em 2018, trará um convidado que fará o sangue dos baianos ferver. Pela primeira vez, o cantor e compositor Sidney Magal se juntará à OSBA e fará uma participação especial, cantando os três sucessos mais conhecidos de sua carreira: Me Chama Que Eu Vou, da trilha sonora da novela Rainha da Sucata; Sandra Rosa Madalena e Meu Sangue Ferve Por Você. O encontro marcado para esta sexta-feira (21), às 19h, na Concha Acústica do TCA será regido pelo maestro Carlos Prazeres. Ele conta que a parceria um tanto inusitada surgiu a partir de algumas interações que a OSBA fez com Magal nas redes sociais.

O contato se estabeleceu após a orquestra adaptar a música Meu Sangue Ferve Por Você para uma mensagem que incentivava a doação de sangue durante uma apresentação realizada em parceria com o HEMOBA. “Então o Magal repostou o vídeo desta apresentação com a frase: ‘OSBA o meu Sangue Ferve Por você’. A partir daí começamos esse namoro e então fizemos o convite para nosso concerto de Natal”, relata.

Outro destaque é a presença do pianista internacionalmente premiado, Cristian Budu, que incorporará alguns de seus solos ao concerto que contará também com a violinista Priscila Plata Rato, atual spalla da OSBA, além das participações especiais do ator Jackson Costa e do Corpo de Baile Sonho de Valsa.

O repertório conta com clássicos da música de concerto como O Lago dos Cisnes – Suíte Op. 20ª (Scene), de Tchaikovsky, o Bolero, de Ravel e As Bachianas Brasileiras nº 7”, de Villa-Lobos, além de peças de Grieg, Suppé, Brahms, Dvorák e Massenet.

E se engana quem acha que música clássica pode não ser a melhor pedida no primeiro dia de Verão, com a cidade em clima de contagem regressiva para o Carnaval 2019. Carlos Prazeres defende a ideia de que o baiano é o povo mais musical que ele já conheceu.

No ano passado, relata o maestro, a OSBA tive essa experiência, com um público de aproximadamente 5 mil pessoas em absoluto silêncio ouvindo música clássica. “ O que quebra o estereótipo de que o baiano só curte o axé e música popular. Eu, como carioca, considero o baiano o povo mais musical que conheço”, garante.

Segundo o maestro, o baiano aprecia do axé ao arrocha, jazz e até música clássica. “Aqui todos têm vez. O baiano tem o ouvido aberto a escutar tudo que é bom”, defende Prazeres.Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA, postos de vendas dos SAC’s Barra e Bela Vista ou no site da Ingresso Rápido. Concha Acústica do Teatro Castro Alves (Campo Grande). Hoje, às 19h. Ingressos: R$ 10 | R$ 5.



Serviço:

O que: OSBA APRESENTA: “CONCERTO DE NATAL - TRANSBORDANDO SONHOS”

Quando: 21 de dezembro (sexta-feira), às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)

Vendas: Ingresso Rápido