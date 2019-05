Osba e BaianaSystem fazem Concerto da Independência

A Orquestra Sinfônica da Bahia vai se juntar à BaianaSystem para celebrar a Independência da Bahia. O encontro musical Cortejo da Independência será realizado no dia 2 de julho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e estarão à venda a partir desta sexta-feira (3 ), às 10h, nas bilheterias do teatro e no site da Ingresso Rápido.

Em publicação feita nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (2), a orquestra informou que a performance única e inédita vai promover o "diálogo entre a música de concerto e as batidas eletrônicas, o soundsystem e a guitarra baiana". A apresentação mergulha num repertório composto por canções dos últimos dois discos do BaianaSystem: “Duas Cidades” e “O Futuro Não Demora”, além de outras surpresas que irão surgir naturalmente da potência criativa que esse encontro provocará. "Do imprevisível ao improvável, do inesperado ao sonhado, carregamos a certeza de que será uma noite para entrar na história", finaliza a nota.