Osba e BTCA homenageiam os contadores de histórias em espetáculo

A cada 15 dias, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) estreia um novo espetáculo dentro do projeto Voltando aos Palcos, que marca o primeiro passo na retomada do uso dos palcos do Teatro Castro Alves (TCA).

Na próxima sexta (30), os dois corpos fixos da casa estreiam Pés a Pés, terceira montagem desta série, que homenageia os griôs numa coreografia dos dançarinos Jai Bispo e Paullo Fonseca.

Eles estarão acompanhados de quinteto de cordas da Osba: José Fernandes e João Campos (violinos), Thiago Neres (viola), Luiz Daniel Sales (violoncelo) e Gabriel Couto (contrabaixo). A obra inédita terá transmissão ao vivo no canal de YouTube do TCA e na TVE, às 20h40.

Pés a Pés faz uma reflexão sobre a ancestralidade artística e cultural, recortando como referência o movimento tropicalista, cujos líderes ainda interagem e interferem nos dias atuais.

Além disso, também discute a censura que os tropicalistas sofreram e seus ecos disfarçados na atualidade. A música do compositor cearense Alberto Nepomuceno entrega a dimensão exata dessa ancestralidade, conferindo-lhe um toque doce e sutil.



Na abertura do programa, a dançarina Dina Tourinho apresenta uma pílula cênica, ao som do violinode José Fernandes.