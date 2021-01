A Orquestra Sinfonica da Bahia resolveu entrar na onda dos memes que comemoram a eficácia da vacina chinesa CoronaVac produzida em parceria com o Instituto Butantan.

"Já podemos começar a sonhar com o reencontro com nosso público amado? Adoramos estar aqui com vocês no ambiente digital, mas como não viver de saudade de ter vocês assim pertinho de nós? Vem com a vacina, @butantanoficial . @maestrocarlosprazeres e suas ideias fora da caixinha ????", compartilhou a orquestra um trecho do vídeo que foi gravado há quatro anos com a música Bum Bum Tam Tam.





Hino da vacina no Brasil

Lançado em 2018, o hit "Bum Bum Tam Tam", do MC Fioti, é um dos grandes clássicos da música brasileira - detendo o posto de primeiro clipe Br a atingir 1 bilhão de vizualizações no YouTube. Após o anúncio da eficácia da Coronavac pelo Instituo Butantan, o funk com o trocadilho do nome da instituição se tornou hino brasileiro para vacinação contra a coronavírus e rendeu muitos memes na internet.



Funk clássico

A gravação feita pela OSBA faz a música de MC Fioti reencontrar o clássico que é ponto de partida. A introdução de Bum Bum Tam Tam tem um trecho de "Partita em Lá menor", escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Na composição, MC Fioti chama o instrumento de "flauta envolvente que mexe com a gente".