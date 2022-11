Osba faz concerto especial para Ennio Morricone, autor de trilhas históricas do cinema

A obra do maestro e compositor italiano Ennio Morricone (1928 - 2020), vencedor de um Oscar de melhor trilha sonora e autor de mais de 500 trilhas para o cinema, será celebrada na apresentação Viva Morricone, edição especial do projeto CineConcerto que a Orquestra Sinfônica da Bahia fará nesta quinta (1º ), às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

O concerto contará com trilhas de filmes compostas por Morricone e que ficaram marcadas na história do cinema como Cinema Paradiso, Era Uma Vez no Oeste, Os Intocáveis, Três Homens em Conflito, além de Os Oito Odiados, filme dirigido por Quentin Tarantino pelo qual o compositor ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, em 2016. Em 2007, Morricone já havia recebido um Oscar honorário por sua elogiada carreira musical.

A apresentação Viva Morricone é uma realização da Osba em parceria com a Embaixada da Itália em Brasília, o Consulado da Itália de Recife e o Consulado Honorário da Itália de Salvador. A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres, além da participação da soprano paulista Marly Montoni.

“Será um CineConcerto daqueles para a gente chorar. Levaremos a experiência que temos ouvindo uma trilha como a de ‘Cinema Paradiso’ para ser estendida por um concerto inteiro. Então, entendemos que isso vai suplantar a utilização das fantasias. Mas teremos um telão para que possamos lembrar um passado remoto, mas ao mesmo tempo tão perto de nós, que é o passado dos filmes musicados por Morricone”, afirma Prazeres.

Para o maestro da Osba, que já se apresentou sendo regido por Ennio Morricone quando era oboísta da Orquestra Petrobras Sinfônica, o compositor homenageado neste concerto integra a ‘Santíssima Trindade’ dos compositores de trilhas de cinema, ao lado do norte-americano John Williams e do também italiano Nino Rota.

“Existem outros artistas que escreveram trilhas sensacionais para a sétima arte, mas creio que nas obras destes três compositores estão contidas as grandes pérolas do cinema. Morricone sempre foi um compositor mágico. Suas trilhas ajudaram a formar o nosso imaginário do universo de filmes do western italiano, assim como outras grandes obras do cinema feito na Itália e no mundo, sempre com trilhas lindas e especiais”, destac.

Serviço - Concerto Viva Morricone CineConcerto italiano | quinta (1º) , 20h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: da fileira A à fileira P: R$ 40 / R$ 20; da fileira Q à fileira V: R$ 30 / R$ 15; da fileira W à fileira Z5: R$ 20/ e R$ 10; da fileira Z6 à fileira Z11: R$ 10 / R$ 5