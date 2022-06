Osba faz concerto especial para o Dia dos Namorados

A Orquestra Sinfônica da Bahia fara uma apresentação especial para os apaixonados. O Concerto dos Namorados acontece neste domingo (12), Dia dos Namorados, às 18h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A apresentação terá regência do maestro e diretor artístico da OSBA Carlos Prazeres e será formado por um programa repleto de músicas românticas num programa que mescla MPB e classicos. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla por R$ 40 | R$ 20.

No repertório do concerto estarão presentes obras clássicas da música de concerto que dialogam com o clima romântico da data, como Cena de Amor, de Romeu e Julieta, Op.17, do compositor francês Hector Berlioz (1803-1869), e Salut d’amor, Op.12, do inglês Edward Elgar (1857-1934). O programa também terá o momento de grandes sucessos românticos da música brasileira, como É o Amor, de Zezé Di Camargo & Luciano, Evidências, de Chitãozinho & Xororó, além de Infiel, música composta pela saudosa artista Marília Mendonça.

O Concerto dos Namorados da OSBA é uma realização da Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), gestora da OSBA, em parceria com a Casa Rosa.

SERVIÇO: Concerto dos Namorados com a Osba | domingo (12), 18h, na Casa Rosa | Ingressos: R$ 40 | R$ 20, à venda na plataforma Sympla