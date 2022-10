Osba faz edição do CineConcerto no dia 12 de dutubro

Na próxima quarta-feira (12), os encantos do cinema unem-se novamente à Orquestra Sinfônica da Bahia. que apresenta o CineConcerto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O concerto terá a regência do maestro Carlos Prazeres, além das participações dos solistas Juliana Franco e Raphael Rossatto, que irão cantar em algumas das músicas do programa.

A apresentação aproveitará a data do Dia das Crianças para trazer trilhas sonoras de filmes que marcaram a infância de diversas gerações como O Rei Leão, Aladdin, Harry Potter, Parque dos Dinossauros e A Bela e A Fera, além de obras mais recentes como Moana e Encanto. Os ingressos para o CineConcerto estão à venda na bilheteria do TCA e na plataforma Sympla, pelos valores de R$ 30 | R$ 15.

“Aos poucos, o CineConcerto foi ganhando esta dimensão que ele tem hoje. Para os músicos, inicialmente, era mais um concerto. Mas, para o público, era ‘O’ concerto. Foi a partir do CineConcerto que muita gente teve contato com a música de concerto, que está inserida nas trilhas sonoras de filmes. Quando trouxemos isso para o palco, com todo mundo fantasiado, as pessoas começaram a ver que a música de concerto faz parte do nosso dia a dia”, explica o violinista Arthur Lauton.

Uma das principais apresentações da OSBA, esta edição do CineConcerto tem patrocínio da Bahiagás. Administrada pela Organização Social ATCA, a Orquestra Sinfônica da Bahia é um Corpo artístico do Teatro Castro Alves, mantida com recursos diretos do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia.



Serviço - CineConcerto da Osba | quarta (12), às 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro