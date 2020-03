Osba faz edição especial do Cineconcerto no aniversário de Salvador

Como parte das ações do Osbaflix, selo criado para levar música ao público na web, durante a quarentena, a Orquestra Sinfônica da Bahia lança o Cineconcerto em Casa, com uma compilação de vídeos feitos pelos músicos da orquestra em suas casas, fantasiados e interpretando consagradas composições para o cinema. O projeto CineConcerto costuma ter duas edições por temporada: uma no dia do Aniversário de Salvador, na Sala Principal do TCA e outra em outubro, na Concha Acústica.

O vídeo, portanto, vai ao ar neste domingo, 29 de março, às 19h, em homenagem aos 471 anos de Salvador, no canal de YouTube e nos perfis das redes sociais da Osba. Além de músicas, o Cineconcerto em Casa terá ainda depoimentos dos músicos sobre este que é um dos principais projetos da Osba. Entre as músicas escolhidas para compor o vídeo estão Cinema Paradiso, Star Wars, O mágico de Oz, O senhor dos anéis e La La Land. Ao longo desta semana, a campanha continua com vídeos individuais das performances dos músicos.

O CineConcerto é um dos grandes projetos da Orquestra Sinfônica da Bahia e existe desde 2013. Um concerto que destaca a relação entre a música sinfônica e o cinema, conquistando o público jovem, adulto e aficcionados pela sétima arte e por séries televisivas. Para Carlos Prazeres, a escolha por lançar o CineConcerto em Casa no dia no Aniversário de Salvador em tempos de isolamento social como importante medida de combate a pandemia do COVID-19 é uma maneira de celebrar com as pessoas, justamente por ser um projeto que une e encanta um público heterogêneo, assim como o cinema.