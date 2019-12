Osba finaliza temporada de 2019 com concerto de Natal

Seja com amigos, crianças ou colegas de trabalho, o Natal remete à confraternização, alegria e paz. Esse clima tradicional foi evocado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) no concerto Natal na Espanha, que finaliza a temporada de 2019. O cantor Saulo e o Corpo de Baile Sonho de Valsa foram convidados especiais da noite.

Com todos os músicos vestidos de branco, a apresentação começou com o prelúdio da famosa ópera Carmen. “Mesmo sendo feita por um compositor francês, o Georges Bizet, trata-se de um olhar sobre a Espanha”, explicou o maestro e diretor artístico da Osba, Carlos Prazeres.

Depois, o concerto teve um repertório recheado de músicas clássicas espanholas. A canção El Amor Brujo: O Círculo Mágico, do compositor e pianista espanhol Manuel de Falla, foi apresentada enquanto Esther Blanco, chefe de literatura do Instituto Cervantes, declamava um poema de García Lorca.

Esther Blanco declamou o poema de García Lorca (Foto: Beto Júnior)

“Nós somos muito parecidos com vocês brasileiros, principalmente os baianos. Aqui tem uma comunidade espanhola muito grande. Somos irmãos”, disse o embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García. Ele estava emocionado com a homenagem a seu país.

O público também mergulhou nesse passeio à Espanha. “É uma música que traz uma calmaria, é diferente do todo barulho que a gente ouve lá fora”, disse José Carlos, 49 anos. Ele trabalha no Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). À convite da Osba, José assistiu ao concerto acompanhado de mais cinco colegas de trabalho e 10 pacientes atendidos pelo centro. “Eles sempre nos fazem esse convite. Esse ano demos a sorte de assistir também à apresentação de Saulo, que é um verdadeiro parceiro nosso”, disse.

Membros do Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência da OSID assistiram ao concerto (Foto: Beto Júnior)

O cantor entrou no palco no final e interpretou músicas do seu repertório acompanhado da orquestra. A canção Raiz de Todo Bem teve ainda a participação do Corpo de Baile Sonho de Valsa, que dançou durante a música em passos que misturam a valsa tradicional, o pop, o jazz e o afro. Essa é a terceira vez seguida que o grupo de dança participa do concerto natalino da Osba.

Para a arquiteta Victória Sales, 23 anos, que já é acostumada a ouvir música clássica, o concerto é uma forma do gênero se aproximar das pessoas. “Eu acho que o maior legado deles é tornar o clássico mais acessível e popular. É de fato levar a orquestra para o povo”, defendeu. “O maestro sempre pede para a gente chamar as pessoas e eu fiz a minha parte”, contou aos risos, em referência ao amigo Victor Borba, 20 anos, que não tem o costume de ouvir músicas clássicas. Segundo o estudante, a orquestra o impressionou. “Eu achei massa o resultado. São muitas pessoas, todos juntos tocando vários instrumentos, em unidade perfeita. É diferente de tudo que eu já ouvi”, comentou.

Já as amigas Ana Carla, 39 anos, e Priscila Silva, 38 anos, fizeram questão de levar as crianças para assistir a Osba. “Elas ouvem muito funk e pop. Quero que elas se encantem com a orquestra. O clima natalino ajuda, mexe com o sentimento”, disse Ana Carla, mãe da pequena Maria Helena, 5 anos. Já Priscila levou a sobrinha Ana Luiza, 10 anos, que descreveu a apresentação apenas como “inusitado”. “Esse é apenas o primeiro momento dela”, argumentou a tia, sem perder as esperanças.

No final do concerto, Saulo interpretou músicas autorais acompanhado da orquestra (Paula Dultra/Divulgação)

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira