Osba interpreta clássicos da música romântica brasileira no O̶S̶B̶R̶E̶G̶A̶: Concerto do Amor

Buscando, mais uma vez, romper fronteiras musicais, a Orquestra Sinfônica da Bahia promove, no próximo dia 7 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, o espetáculo O̶S̶B̶R̶E̶G̶A̶: Concerto do Amor. A ideia do maestro Carlso Prazeres é reinterpretar canções que se tornaram ícones da música brega no Brasil. Com direção cênica e roteiro de Gil Vicente Tavares, o concerto terá participação dos cantores Ana Barroso e João Cavalcanti.

Sucessos como Fogo e Paixão e Moça (do repertório de Wando), Princesa (eternizada por Amado Batista), Torturas de Amor (de Waldick Soriano), Homem Não Chora (conhecida na voz de Pablo), Morango do Nordeste (popularizada com Lairton e seus Teclados), Garçom (de Reginaldo Rossi) e Infiel (de Marília Mendonça) têm presença garantida no repertório.

Prazeres conta que pensou no espetáculo após assistir ao documentário Vou Rifar Meu Coração (2012), da cineasta Ana Rieper. O filme explora o universo da música romântica no Brasil, mesclando depoimentos de nomes populares da música romântica do país (popularmente conhecida como Brega) como Agnaldo Timóteo, Wando, Amado Batista, Lindomar Castilho, entre outros, com personagens que abrem seus corações e contam histórias de como as músicas destes artistas fazem parte da vida delas.

“No filme, Agnaldo Timóteo reclama que o termo ‘música brega’ é usado de forma pejorativa, denominando uma música que é feita e consumida pelas classes sociais mais baixas, e não pela elite cultural. Mas ele destaca que as mesmas músicas ditas como bregas, quando são interpretadas pela suposta elite cultural, passam a ser consideradas chiques”, explica o maestro.

“Então utilizamos este termo lúdico OSBREGA, mas colocamos este risco no nome, para mostrar que este concerto e este repertório, na verdade, falam sobre amor. A proposta é que a Osba faça uma apresentação com clássicos românticos da música brasileira, que trazem nas letras uma linda e intensa forma de amar. Depois de termos passado por tantos momentos de culto ao ódio no país, é de amor que a sociedade brasileira está precisando para se unir novamente. E é isso que apresentaremos no nosso ‘Concerto do Amor’ ”, completa Carlos Prazeres.

Serviço - O̶S̶B̶R̶E̶G̶A̶ Concerto do Amor | dia 7 de janeiro, 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.| Ingressos: R$ 30 / R$ 15.