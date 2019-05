OSBA interpreta sinfonia austríaca hoje

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) apresenta hoje o terceiro show da série Jorge Amado em 2019, na sala principal do Teatro Castro Alves. Para essa edição, a orquestra regida pelo maestro Carlos Prazeres interpreta a 7ª Sinfonia em Mi Menor, composta pelo músico austríaco Anton Bruncker (1824 – 1896).

Para Prazeres, o grande desafio de executar as obras de Bruncker está na orquestração, que envolve a sonoridade de tubas e trompas. Para isso, músicos de outros estados foram convidados a participar da apresentação, e compor o coral desses instrumentos, classificado pelo maestro por ter uma “beleza única”.

O show faz parte do projeto Jorge Amado 2019 (Foto: Divulgação)

A apresentação também marca a forte relação que o maestro e seu pai, Armando Prazeres (1934 – 1999), criaram com a sinfonia, já que o pai faleceu antes de executar a obra do compositor austríaco. “Esta sinfonia acabou virando uma grande lacuna de ligação entre nós”, conta Carlos, que fará a homenagem ao pai, vinte anos depois de sua morte.

Entre as próximas programações da OSBA está a apresentação com o grupo BaianaSystem, que acontece no feriado de 2 de Julho, dia da independência da Bahia, na Concha Acústica.

OSBA

O quê: OSBA interpreta Anton Bruncker

Quando: Nesta quinta (23), às 20h

Onde: Sala Principal do TCA (Campo Grande)

Ingresso: R$ 20 | R$ 10

Venda: Bilheteria do teatro, SAC´s Barra e Bela Vista e site do Ingresso Rápido