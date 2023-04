Osba no Vila: Orquestra Sinfônica ganha um novo cantinho e faz apresentação especial

A estreia do projeto OSBA no VILA é o destaque da programação da Orquestra Sinfônica na Bahia em abril. Serão duas apresentações no Teatro Vila Velha, um dos espaços culturais mais importantes de Salvador, nos dias 14 (sexta) e 15 (sábado) deste mês, sempre às 19h.

Os ingressos para a apresentação custam R$40 (inteira) e R$20 (meia) e estarão à venda pela plataforma Sympla a partir das 14h desta segunda-feira, 10.

Nestas datas, a OSBA leva ao Vila Velha o Concerto dos Quatros Elementos. Na apresentação, o público será convidado a experimentar, por meio da música de concerto, uma conexão com os quatro elementos na natureza (fogo, terra, ar e água).

O concerto terá a regência do maestro Carlos Prazeres e contará com as obras “El Amor Brujo: Dança Ritual do Fogo”, do compositor espanhol Manuel de Falla (1876-1946); "Abertura Brasília", do compositor brasileiro Mario Ferraro (1965); “Prelúdio à Tarde de um Fauno”, do compositor francês Claude Debussy (1862-1918); e “Sheherazade, Op.35”, do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908).

O mês da Osba ainda tem uma apresentação no Teatro do Goethe-Institut / ICBA, onde acontecerá a primeira edição em 2023 da Série Carybé, projeto da OSBA que traz apresentações com formato e repertório camerístico.

Neste concerto, teremos a apresentação do Quinteto de Sopros da OSBA, formado pelos músicos Tota Portela (flauta), Gabriel Marcaccini (oboé e corne inglês), Pedro Robatto (clarineta), Jean Marques (fagote) e Josely Saldanha (trompa), além da participação do músico Hugo Felix (oboé). Os ingressos para a apresentação custarão R$10 (inteira) e R$5 (meia) e serão vendidos pela plataforma Sympla. A data de abertura das vendas será divulgada posteriormente nas redes sociais e site da OSBA.

O programa da apresentação do Quinteto de Sopros da OSBA será composto pelas obras: “Quinteto Op.91 Nº3”, compositor francês Anton Reicha (1770-1836); “Trio Op.87”, do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827); Trio "As Mesmas Ondas", do compositor baiano Wellington Gomes (1960); e "Xaxando no Cerrado" para Quinteto de Sopros, do compositor paulista Fernando Morais (1966).

Além dos concertos, a Osba ainda faz sete ensaios da Orquestra abertos ao público. Quatro desses ensaios acontecerão no Teatro Vila Velha nos dias 11, 12, 13 e 14, das 10h às 11h20. Os três ensaios abertos restantes acontecem no Teatro do Goethe-Institut / ICBA nos dias 25, 26 e 27, também das 10 às 11h20.

Já as cameratas da OSBA estarão com ensaios abertos e apresentações em diversos locais da cidade, como os museus Cidade da Música da Bahia e Carlos Costa Pinto, a Biblioteca Monteiro Lobato e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, além do retorno ao Teatro Castro Alves, onde voltará a ser realizado o tradicional projeto Café com as Cameratas, no Foyer do TCA.