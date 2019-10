Osba promove Cineconcerto na Concha Acústica no Dia das Crianças

Pode preparar a fantasia do seu personagem preferido, que a Orquestra Sinfônica da Bahia vai promover uma nova edição do Cineconcerto na Concha Acústica no feriado de 12 de outubro (sábado), quando também é comemorado o Dia das Crianças.

Como de costume, os músicos da orquestra devem se transformar em clássicos personagens do cinema mundial, já que durante o concerto são lembradas trilhas sonoras de filmes que marcaram várias gerações. Criado em 2013, o projeto é um dos mais consagrados e populares da Orquestra Sinfônica da Bahia - o momento fantasia é um show à parte, e o público também está convidado a participar.

(Foto: Wendell Wagner/ Divulgação)

Com direção cênica de Gil Vicente Tavares e regência do maestro Carlos Prazeres, atual regente titular e diretor artístico da Osba, o Cineconcerto traz a confirmação de que a música clássica não está muito distante de qualquer pessoa, afinal é frequentemente utilizada em filmes, séries, animações e telenovelas. O projeto se tornou, portanto, uma porta de entrada do público jovem e até mesmo adulto para o mundo da música de concerto. se destaca de projetos semelhantes de outras orquestras por trazer os músicos e o maestro fantasiados no palco, o que já se tornou tradição e é um show à parte.



Serviço

O quê: Cineconcerto da Osba

Quando: 12 de outubro (sábado), às 19h

Onde: Concha Acústica do TCA

Quanto: Arquibancada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Classificação indicativa: Livre