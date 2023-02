Osba realiza baile concerto Balancê - O Carnaval de Gal na Concha

Dona da maior voz da música brasileira, Gal Costa será homenageada na quinta edição do Baile Concerto da Osba, que acontece no sábado (11), às 20h, na Concha Acústica. Sob regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação contará com a participação da cantora Claudia Cunha e Zé Ibarra.

O tema do Baile Concerto deste ano é Balancê, O carnaval de Gal, que faz referência à marchinha Balancê, do compositor Braguinha (1907-2006), lançada por Carmen Miranda (1909-1955), em 1936, e que foi uma das primeiras regravações de Gal Costa no Brasil pré-axé music.

Anos depois, Gal Costa lançou o aclamado disco O Carnaval de Gal (1984), que trouxe, além de Balancê, as músicas O Bater do Tambor e Massa Real, de Caetano Veloso; Pegando Fogo, de Francisco Mattoso e J. M. Abreu; Festa do Interior e Bloco do Prazer, de Moraes Moreira, canções que serão interpretadas pela Osba no Baile Concerto.

O Baile Concerto teve início em 2018 e tem como premissa realizar um verdadeiro baile carnavalesco. A última edição do Baile Concerto aconteceu em 2022, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, quando foram celebrados os 75 anos de nascimento de Moraes Moreira, que infelizmente faleceu em 2020, e os 50 anos do disco Acabou Chorare (1972), do Novos Baianos.

Serviço - Baile Concerto Balancê - O Carnaval de Gal | sábado (11), às 20h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 40 / R$ 20 (A a P), R$ 30 / R$ 15 (Q a V), R$ 20 / R$ 10 (W a Z5) e R$ 10 / R$ 5 (Z6 a Z11), à venda na bilheteria do TCA e plataforma on-line Sympla.