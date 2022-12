Osba realiza concerto natalino gratuito na Igreja de São Francisco

A Orquestra Sinfônica da Bahia encerra o ano de 2022 com o tradicional Natal da Osba, que acontece neste domingo (11), às 18h, na Igreja de São Francisco, localizada no Pelourinho. A apresentação é gratuita, com entrada por ondem de chegada e sujeita à lotação do espaço.

O destaque deste concerto natalino serão as árias compostas pelo italiano Giacomo Puccini (1858-1924) que compõem a clássica ópera Madame Butterfly (1904). São elas: Madame Butterfly: Viene La Sera, Un bel di vedremo, Addio fiorito, Scuoti quella fronda di ciliegio e Coro a bocca chiusa.

A apresentação, que tem o patrocínio da Bahiagás, contará com a participação dos solistas Daniella Carvalho (soprano), Nathália Serrano (mezzo-soprano) e de Matheus Pompeu (tenor).

O programa também será composto pelas obras: Ma Mère L’Oye: Le jardin féerique (Mamãe Ganso: O Jardim Feérico), do compositor francês Maurice Ravel (1875-1937); Noite Feliz, dos compositores austríacos Franz Xaver Gruber (1787-1863) e Joseph Mohr (1792-1848); Adeste Fidelis (compositor desconhecido); e O Quebra-Nozes: Valsa das Flores, do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893).

Serviço - Natal da Osba | domingo (11), 18h, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho | Grautito, com entrada sujeita à lotação