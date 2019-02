Oscar 2019 terá apresentação do Queen com Adam Lambert no vocal

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou, nesta segunda-feira (18), que o grupo Queen vai se apresentar durante a cerimônia do Oscar, que acontece domingo (24), em Los Angeles. Na premiação, se apresentam o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor (dois dos quatro integrantes originais), ao lado do cantor Adam Lambert.

A decisão de convidar o Queen se dá justamente no ano em que Bohemian Rhapsody, cinebiografia de Freddie Mercury (1946-1991), disputa o prêmio em cinco categorias: melhor filme, melhor ator (para Rami Malek), melhor mixagem de som, edição de som e edição. "Isto é a vida real? Isto é só fantasia? Damos as boas-vindas ao @QueenWillRock e a @adamlambert ao Oscar deste ano!", escreveu A Academia, no Twitter.

A cerimônia do Oscar contará, ainda, com apresentação de Lady Gaga e Bradley Cooper, que concorrem nas categorias melhor ator e atriz pelo drama Nasce Uma Estrela. Os dois vão cantar juntos a música Shallow, que venceu o Globo de Ouro e disputa o Oscar de melhor canção original.Já a cantora americana Bette Midler cantará The Place Where Lost Things Go, do filme O Retorno de Mary Poppins, que também disputa melhor canção original.