Oscar 2021: saiba onde assistir aos filmes do maior prêmio do cinema

Com os cinemas fechados, Netflix, Amazon e Disney foram os principais responsáveis por levar as grandes produções de Hollywood para espectadores do mundo inteiro. Após o ano atípico que foi 2020, com os estúdios e as salas de cinema parados por causa da pandemia, já era de se esperar que a maior parte dos indicados ao Oscar 2021, que acontece em 25 de abril, fosse disponibilizada para o público através do streaming. Pois bem, juntas, Netflix, Prime Video e Disney+ têm 20 filmes indicados tanto em categorias principais, quanto técnicas.

Abaixo, você confere onde assistir os principais filmes indicados ao prêmio máximo de Hollywood - seja no streaming ou nos cinemas:

Netflix

O filme mais indicado do Oscar 2021 é Mank, de David Fincher. O drama conta uma versão polêmica sobre a origem do clássico Cidadão Kane (1941). A Netflix, aliás, dominou as indicações do Oscar. Além de Mank, estas produções indicadas ao Oscar estão no catálogo do serviço de streaming:

Os 7 de Chicago

A Voz Suprema do Blues

Pieces of a Woman

Era uma Vez um Sonho

Professor Polvo

O Tigre Branco

Shaun, o Carneiro: O Filme - A Fazenda Contra-Ataca

A Love Song For Latasha

Se Algo Acontecer? Te amo

A Caminho da Lua

Destacamento Blood

Relatos do Mundo

O Céu da Meia-Noite

Festival Eurovision da Canção

Rosa e Momo

Veja o trailer de Os 7 de Chicago:



Amazon Prime Vídeo

Um dos mais comentados filmes do ano passado está no serviço: Borat 2. A comédia recebeu duas indicações, como de melhor atriz coadjuvante para Maria Bakalova.

Você também encontra no serviço:

O Som do Metal

Uma Noite em Miami

Time

Veja o trailer de O Som do Metal:



Disney+

O live-action de Mulan, que teve o lançamento nos cinemas cancelado por causa da pandemia, virou um dos principais chamarizes do streaming, que chegou à América Latina no ano passado.

Você também pode assistir a estes indicados ao Oscar:

Soul

Dois Irmãos

O Grande Ivan

Toca

Veja o trailer de Soul:



Globoplay

Agente Duplo; veja o trailer:



Telecine

Emma; veja o trailer:



Apple TV+

Wolfwalkers

Greyhound

UOL Play, Sky TV, Youtube Movies, Now, Locke

Tenet; veja o trailer:



Alguns dos concorrentes ao Oscar de Melhor Filme ainda não puderam estrear nos cinemas da Bahia por causa da pandemia e ainda não podem ser conferidos em nenhum serviço legal de streaming. Sao eles Minari, de Lee Isaac Chung; Judas e o Messias Negro, de Ryan Coogler e estrelado por Daniel Kaluuya; Bela Vingança, com Carey Mulligan; Meu Pai, com Anthony Hopkins e Olivia Colman; e Nomadland, com Frances McDormand