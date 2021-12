Oscar 2022: Deserto Particular fica de fora de disputa de filme internacional

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (21) pré-listas de dez categorias, como melhor documentário e efeitos visuais. O filme de Aly Muritiba, Deserto Particular, selecionado em outubro pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2022, não aparece entre os 15 pré-selecionados de melhor filme internacional. Já o também brasileiro Seiva Bruta, de Gustavo Milan, vai para a próxima fase de votação com outros curtas.

Na pré-lista de melhor filme internacional, estão favoritos como o japonês Doraibu Mai Kâ (Drive My Car, em inglês), o iraniano Um Herói e o italiano A Mão de Deus. Com isso, os membros da organização que tiverem assistido aos 15 escolhidos poderão participar de uma segunda rodada de votação, que acontece entre 27 de janeiro de 2022 e 1º de fevereiro.

Os indicados finais serão anunciados com a lista completa da premiação, em 8 de fevereiro. O Oscar 2022 está previsto para acontecer em 27 de março.

Assita ao trailer de Deserto Particular:



Veja a pré-lista completa de melhor filme internacional:

Grosse Freiheit (Great freedom, em inglês) - Áustria

Un Monde (Playground, em inglês) - Bélgica

Lunana: A Yak in the Classroom - Butão

Flugt (Flee, em inglês) - Dinamarca

Hytti nro 6 (Compartment No. 6, em inglês) - Finlândia

O Homem Ideal - Alemanha

Dýrið (Lamb, em inglês) - Islândia

Um Herói - Irã

The Hand of God - A Mão de Deus - Itália

Doraibu Mai Kâ (Drive My Car, em inglês) - Japão

Colmeia - Kosovo

Reze pelas Mulheres Roubadas - México

Verdens Verste Menneske (The Worst Person in the World, em inglês) - Noruega

Plaza Catedral - Panamá

El Buen Patrón (The Good Boss, em inglês) - Espanha