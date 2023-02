Oscar 2023 será exibido no canal TNT e na HBO Max

A Warner Bros. Discovery anunciou que este ano fará a transmissão do Oscar 2023 pelo streaming HBO Max e também na TV paga, pelo canal TNT, com apresentação de Ana Furtado. É o mesmo formato que empresa adotou para o Grammy, mas os comentaristas convidados devem ser outros.

A Globo, que tradicionalmente também exibe a premiação, ainda não se manifestou sobre a cobertura deste ano. No ano passado, a empresa desistiu de apresentar o evento.

A 95ª edição do Oscar acontece no dia 12 de março, direto do palco do Dolby Theater em Los Angeles (EUA), com apresentação de Jimmy Kimmel.

A lista de indicados ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA destaca a sci-fi indie Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mencionada em 11 categorias, incluindo Melhor Filme.

O filme do estúdio A24 também foi nomeado na categoria de Melhor Direção, Melhor Roteiro (ambos para Daniel Kwan & Daniel Scheinert), Melhor Atriz (para Michelle Yeoh), Melhor Ator Coadjuvante (para Ke Huy Quan, grande favorito da premiação) e duas vezes em Melhor Atriz Coadjuvante (para Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu).

A produção alemã Nada de Novo no Front e a comédia irlandesa Os Banshees de Inisherin, também se destacaram com nove indicações, seguidas pela cinebiografia Elvis, com oito, e o drama autobiográfico Os Fabelmans, de Steven Spielberg, mencionado em sete categorias.

Além destes, a disputa pelo prêmio de Melhor Filme ainda conta com Avatar: O Caminho da Água, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.

Nas categorias de atuação, Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Brendan Fraser (A Baleia), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living) disputam o prêmio de Melhor Ator. E Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie) e Michelle Williams (Os Fabelmans) concorrem ao lado de Michelle Yeoh pelo troféu de Melhor Atriz.