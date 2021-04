Oscar começou com cerimônia modesta para apenas 270 pessoas

O CORREIO preparou uma série de reportagens para ajudar você a entrar no clima do Oscar, que acontece neste domingo (25), às 22h. Durante o dia, novos textos serão disponibilizados e você conhecerá a história de diversas categorias e muitas curiosidades sobre a premiação.

Quem vê todo o glamour que cerca a festa do Oscar não é capaz de imaginar que a cerimônia começou muito modestamente, em 16 de maio de 1929, com apenas 270 pessoas presentes, incluindo aí alguns "convidados" dos anfitriões, que tinham que pagar cinco dólares para ter acesso à festa, quantia equivalente a mais ou menos 75 dólares, correspondente a R$ 410 atualmente.

Hoje, para entrar no imponente Dolby Theatre - que tem capacidade para 3,4 mil pessoas -, não adianta ter todo o dinheiro do mundo: é preciso ser convidado. E para isso, só mesmo sendo concorrente ao prêmio ou sendo alguém de muito, mas muito prestígio mesmo no meio da sétima arte. No entanto, o convidado hoje não paga.

A premiação é uma iniciativa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), associação criada em 1927 para representar os interesses da indústria do cinema americano. O principal idealizador da Academia foi Louis B. Mayer (1884-1957), cofundador do estúdio Metro-Goldwym-Mayer.

A noite inaugural de premiação aconteceu no Hollywood Roosevelt Hotel. O prédio, que existe até hoje, foi sede de um jantar onde os premiados receberam seus troféus. Mas não tinha o mistério nem a expectativa de hoje, afinal os vencedores já haviam sido divulgados três meses antes. Sem graça, né? E a festa não durou mais que 15 minutos. Existiam apenas 12 categorias, no lugar das 23 atuais.

Hotel Roosevelt, onde foi realizada a primeira festa do Oscar

No ano seguinte, 1930, a Academia decidiu entregar uma lista secreta à imprensa às 11h da manhã e anunciar os vencedores somente na hora da premiação. Foi assim até 1940, quando o jornal Los Angeles Times furou o acordo e publicou o nome dos vencedores em sua edição noturna (sim, naquela época alguns jornais tinham mais de uma impressão por dia!), antes da festa. Em 1941, foi instituído então o envelope fechado, que só é aberto na hora do anúncio. Esse é o sistema até hoje.

A famosa e cobiçada estatueta dourada foi adotada desde a primeira premiação e ela não era muito diferente da forma como é apresentada hoje. O desenho era praticamente o mesmo, mas não tinha o pedestal que tem atualmente. Tem 34 cm de altura e pesa 3,8 quilos. Os primeiros troféus entregues eram feitos de bronze maciço. Mas, durante a Segunda Guerra, diante da escassez de metal, os troféus passaram a ser feitos de gesso. Quando acabou a crise provocada pela guerra, o troféu passou a ser banhado a ouro.

O nome "Oscar"

O "apelido" Oscar para a estaueta só surgiu na cerimônia em 1939. Embora esse nome tenha se tornado muito popular, a Academia sempre chamou a cerimônia de Academy Awards. Foi somente na 85ª edição do prêmio, em 2013, que a instituição adotou oficialmente o nome The Oscars para a festa e permitiu que a transmissão fosse anunciada dessa forma na TV. Hoje, o site da Academia já se refere à premiação como Oscars.

As estatuetas tem 34 cm de altura e pesam 3,8 quilos

Sobre a origem do nome, há controvérsias e existem duas versões, que, talvez, não passem de lendas. A primeira diz que uma secretária executiva da Academia, Margaret Herrick, em 1931 olhou para o troféu e disse: "Parece o Tio Oscar". Os empregados da organização simpatizaram com o nome e o adotaram, até que se tornou popular. Um detalhe: Tio Oscar, na verdade, era primo de Margaret, mas toda a família o chamava de Uncle (tio) Oscar.

De acordo com a outra lenda, a atriz Bette Davis (1908-1989), que presidiu a Academia por dois meses, disse que a estátua parecia com seu primeiro marido, Harmon Oscar Nelson e resolveu emprestar-lhe o nome. Até o fim da vida, a atriz sustentou essa versão. Uma coisa é certa: pouca gente conhece o Oscar tão bem quanta a atriz, afinal ela teve 11 indicações ao prêmio, tendo vencido em duas dessas ocasiões: em 1939, por Jezebel e em 1936, por Perigosa.

