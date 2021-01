Oscar Quiroga: confira a previsão de seu signo no fim de semana

Sábado (23-1-2021)

SER GRANDE E AGIR PEQUENO

Data estelar: Sol e Saturno em conjunção; Lua cresce em Gêmeos.

Se tua alma espera ser recompensada após a morte por ter se esforçado para fazer o que lhe é próprio, por ter nascido humana, te garanto que experimentarás uma decepção paranormal. Por que a Vida deveria te recompensar ou te punir? É evidente que, se fazes tua parte no esquema grandioso da experiência de vida isso te brindará com regozijo, porque tua presença ampliará o entendimento e se conectará de uma forma mais sofisticada com tudo e todos. Porém, não há nada nem ninguém te observando e vigiando para te punir quando erras ou te recompensar quando acertas. Nós, os seres humanos, somos livres para decidir o rumo de nossas experiências, podemos ampliar, reduzir, distorcer, equivocar, mas tudo é fruto de nossas decisões. A dor não é um castigo, é o efeito colateral de sermos grandes, mas agirmos pequeno.

ÁRIES: O maior valor de todos é o relativo ao fator humano, porque, mesmo que as pessoas compliquem tudo, ainda assim será através delas e do trabalho em equipe que as coisas finalmente encontrarão um rumo positivo.

TOURO: Tome as iniciativas que se tornarem necessárias, se prepare para uma saraivada de acontecimentos que precisarão de muita atenção. Nada de dormir em cima dos louros conquistados, é preciso você provar sua força.

GÊMEOS: Depois de dar o primeiro passo tudo fluirá com mais dinamismo. Porém, sua alma fica atormentada pela complexidade do cenário com que precisa lidar e, ainda, não se atreve a dar o primeiro passo. É inevitável, porém.

CÂNCER: Fazer concessões é difícil, quanto mais quando essas são exigidas de uma forma que toca na sua sensibilidade. Porém, apesar da legítima resistência inicial que você oporá às pessoas, as concessões terão de ser feitas.

LEÃO: É desnecessário conflitar, porque este momento requer concordância, mesmo que para isso você tenha de fazer várias concessões. Gastar tempo em conflitos não resultaria em nada criativo dessa vez. Em frente.

VIRGEM: Decolar é a parte mais difícil do processo, requer muito investimento e trabalho esforçado. Este é o momento em que você precisa tirar do papel seus projetos e os colocar em marcha, sem se importar com os custos.

LIBRA: Seria melhor que tudo procedesse em ordem e com máximo sossego, mas esse panorama destoaria do estado atual do mundo. Uma coisa é importante, você não se culpar por tudo que de errado acontece. É o mundo.

ESCORPIÃO: Nos próximos anos se processará uma mudança muito significativa em sua vida, e atualmente você enxerga os primeiros sinais através da oposição e críticas recebidas. Isso há de servir para você refletir.

SAGITÁRIO: O momento encerra muitas potencialidades que entusiasmam, porém, ao mesmo tempo tudo está dando tanto trabalho, tão árduo é administrar os perrengues, que sua alma corre o risco de querer chutar o balde.

CAPRICÓRNIO: Não se pode medir tudo com uma régua estritamente matemática, porque há fatores envolvidos que são imensuráveis com a lógica do mundo. Seus sonhos, suas visões, seu entusiasmo, tudo isso vale muito.

AQUÁRIO: Que sua alma seja alvo de críticas não é o fim do mundo, pelo contrário, você deveria ver nisso o claro sinal de que sua posição perturba os planos das pessoas que pretendem que tudo continue como está. Isso não.

PEIXES: Importa mesmo é seguir em frente, a despeito de seus planos serem subvertidos a cada passo. Faça o favor a si de se reinventar com dinamismo e velocidade, porque é assim que as coisas acontecem neste momento.

Domingo (24-1-2021)

UNS E OUTROS

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Atravessa a densa névoa de autorrecriminações e assume o comando de tuas decisões. Tu podes, eventualmente, ter tomado todas as decisões erradas no passado e agora amargas os resultados delas, porém, nada, entre o céu e a terra, te condena por isso, a não ser teus próprios olhos e, também, os olhos moralistas das pessoas que, incapazes de lidar com suas próprias fraquezas, as criticam severamente nos "outros". Neste momento, tu és um "outro", da mesma forma com que inúmeras vezes fizeste o mesmo com outros "outros". Enquanto continuarmos convencidos de que a unidade do reino humano é composta de inúmeros uns e outros, todos únicos e originais, continuaremos também tendo excessiva dificuldade para lidar com os assuntos, quase todos, que se desenvolvem por sermos integrantes de um mesmo reino da natureza, o humano.

ÁRIES: Ainda que o tempo seja curto, invista no trabalho em equipe, porque o tamanho de seus projetos seria impossível de administrar contando com sua força pessoal apenas. Trabalho em equipe é a melhor solução.

TOURO: Há tanta coisa interessante para você fazer, e há tempo disponível para isso. Procure rejeitar o senso de urgência que toma conta de sua alma, porque é enganoso e faz você enfiar os pés pelas mãos. Você não quer isso.

GÊMEOS: Suas razões estão consolidadas, mas mesmo assim é importante refletir sobre elas, para não cometer exageros nas atitudes que você tomar diante de outras pessoas. Ter a razão não legitima nenhum atropelamento.

CÂNCER: Sua alma pressente que algumas decisões se tornaram inevitáveis, e que quando seja a hora de as expressar, isso causará um impacto profundo em muitas das pessoas que, até aqui, fizeram parte de sua vida cotidiana. Em frente.

LEÃO: O grau de influência que sua alma exerce nas pessoas não pode ser medido ainda, mas é importante você o levar em conta, para não dar exemplos equivocados a ninguém através de seus gestos e ideações. Isso melhor não.

VIRGEM: São tantas coisas que precisam ser administradas ao mesmo tempo que é natural sua alma ficar atrapalhada e um pouco desorientada. Porém, enquanto continuar em frente, amarrando cada detalhe, o resultado será ótimo.

LIBRA: É necessário avançar um pouco mais em seus projetos, é até urgente, mas é melhor não cair na cilada da ansiedade, porque apesar de tudo, você não precisa se precipitar, apenas manter muito clara sua atenção.

ESCORPIÃO: Apesar de você se agarrar ao terreno conhecido, nada mais será como antes, porque as mudanças em curso já adquiriram forma e consistência. Você pode atrasar tudo, porém, chegará a hora de aceitar as mudanças.

SAGITÁRIO: Pode ser um pouco mais difícil que de costume você se fazer entender pelas pessoas próximas, mas ao mesmo tempo há tanta coisa importante para conversar que, mesmo assim, seria melhor seguir em frente.

CAPRICÓRNIO: Evite medir recursos, este é um momento de investimento, pensando no futuro e, também, em que seria impossível tudo cair do céu, facilitando o caminho. Invista em sua carreira, invista na melhoria de sua vida.

AQUÁRIO: Chega a hora de tomar algumas atitudes que teriam sido impensáveis em outras épocas de sua vida, mas acontece que há tanta coisa envolvida, tantos valores materiais e subjetivos, que é melhor prestar atenção.

PEIXES: Essas recriminações todas que sua alma anda fazendo ao seu próprio respeito, você precisa limitar esse movimento, porque apesar dos tropeços dados, mesmo assim você avançou e evoluiu muito nos últimos anos.