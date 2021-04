Oscar Ruiz elogia Bahia e revela conversa com Maxi antes de acerto

Integrado ao elenco do Bahia e regularizado, o atacante Oscar Ruiz pode ser a novidade do tricolor na partida contra o ABC, neste sábado (10), no estádio de Pituaçu, pela última e decisiva rodada da Copa do Nordeste.

Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, o jogador se mostra confiante em fazer sucesso com a camisa tricolor. Apresentado oficialmente, ele explicou o motivo de ter escolhido defender o Esquadrão, já que tinha outra proposta do Pumas, do México, e viu o Cerro Porteño, fazer jogo duro nas negociações com o clube baiano.

No acordo para contratar Ruiz, o Bahia pagou 400 mil dólares (cerca de R$ 2,3 milhões) por 50% dos direitos do atacante, que assinou contrato até o fim de 2023.

"Escolhi o Bahia por ser um clube muito grande no Nordeste, um clube muito apaixonado. Quando cheguei aqui, a estrutura me pareceu incrível, muito lindo. Pronto para um atleta trabalhar, e isso me deixa muito feliz", disse ele.

Oscar Ruiz revelou ainda que buscou informações sobre o Bahia com outro estrangeiro: Maxi Biancucchi. O argentino defendeu o Esquadrão entre 2014 e 2016 e fez carreira no futebol paraguaio. Aposentado, Atualmente Maxi trabalha ao lado do empresário de Ruiz.

"Me reuni com Maxi, me falou muito bem do clube, maravilhas. Desde o primeiro momento que o Bahia declarou interesse em mim, não houve nenhum momento que não quis vir para cá. Agradeço a confiança do grupo e vou trabalhar duro para pode corresponder dentro de campo", contou.

Opção no ataque

No Bahia, Oscar Ruiz chega para preencher uma das lacunas que o Esquadrão tem no ataque. Com características de atuar pelos lados do campo com velocidade, ele disse que está pronto para jogar na função em que Dado Cavalcanti precisar, mas não ficou em cima do muro sobre o espaço que prefere.

"Em Cerro atuei na ponta direita ou esquerda. Na verdade, posso atuar dos dois lados. O professor já conversou comigo, me disse que a intenção que quer de mim. Estou em condições de fazer esse trabalho", finalizou o atacante.