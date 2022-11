Osid inauguram área oncológica custeada com doações de Paulo Gustavo

Uma cerimônia marcou, nesta sexta-feira (4), a entrega da ampliação da Unidade Dona Dulce (UDD), núcleo voltado ao atendimento de pacientes com câncer assistidos pelas Obras Sociais Irmã Dulce. A celebração contou com a presença da superintendente da OSID, Maria Rita Pontes.

O médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, morto em 4 de maio de 2021, vítima de Covid, comemorou a entrega da ampliação da UDD. “Isso significa mais pacientes atendidos, principalmente oncológicos, num centro de tratamento para pessoas que não têm recurso e não podem esperar mais pelo seu tratamento", escreveu em uma postagem no seu perfil no Instagram.

"A construção e inauguração só foram possíveis através da doação de recursos por pessoas dispostas a ajudar e Paulo Gustavo sempre foi um dos que abraçou esse projeto e ajudou a concretizar tanta boa ação. Continuem ajudando. Procure @santuariosantadulce ou @obrasirmadulce para saber como contribuir! Eu fico feliz aqui duplamente, com as homenagens e com o projeto saindo do papel e podendo ajudar tanta gente! Obrigado!”, concluiu.

Paulo Gustavo se tornou devoto da santa depois que conheceu sua trajetória ao assistir ao filme "Irmã Dulce". Em 2017, o ator esteve nas Obras Sociais, na capital baiana, em visita ao local de construção da Unidade Dona Dulce. Ele doou cerca de R$ 700 mil para a obra da UDD. O artista também doou 33 monitores cardíacos para as enfermarias do Hospital Santo Antônio.

Depois, veio a pandemia, e mesmo de longe, manteve o apoio à instituição. Sensibilizado com a dedicação dos profissionais da Saúde no enfrentamento do coronavírus, fez uma nova doação à OSID, recurso direcionado à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para uso dos colaboradores, além da compra de testes para diagnóstico da Covid-19.

