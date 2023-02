Osvaldo avalia início ruim do Vitória: 'Acho que falta confiança'

O Vitória faz um início de temporada ruim, e está ameaçado de eliminação precoce tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Nordeste. Os resultados aquém do esperado colocam cada vez mais pressão no time, e um dos jogadores mais cobrados é o atacante Osvaldo.

Um dos reforços contratados para a temporada 2023, o atleta acumulou passagens de sucesso pelo São Paulo e pelo Fortaleza, mas ainda não brilhou no rubro-negro baiano.

Osvaldo apontou a falta de confiança como uma das razões pela qual o Vitória não está conseguindo jogar um bom futebol. Para ele, no momento em que a equipe conseguir uma sequência de resultados positivos, o desempenho vai melhorar.

"Acho que falta confiança. Um jogador de alto rendimento precisa de confiança. A gente não vem tendo essa confiança", afirmou o atacante, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20).

"Se a gente encaixar duas, três vitórias, tenho certeza de que vai ser um outro ânimo, outra equipe dentro de campo. A gente tem jogado um pouco pressionado, porque os resultados não estão vindo. Mas agora é juntar forças", seguiu.

O jogador, aliás, marcou o gol de empate do Vitória com o ABC, no último sábado (18), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Depois de Richardson abrir o placar, Osvaldo deixou tudo igual no Barradão. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa rubro-negra.

"Venho buscando esse gol há alguns jogos. Por onde passei, sempre fui mais um cara de dar assistência. Nunca fui um goleador. Mas, para um atacante, é sempre bom estar fazendo gols. Para mim, é uma satisfação muito grande poder marcar esse primeiro gol vestindo a camisa do Vitória. Tira um peso. Você joga um pouco mais leve", comemorou.

Osvaldo também falou sobre a maratona que o Leão vive em 2023. O time disputou 14 jogos desde que começou sua temporada, no dia 5 de janeiro. Entre Nordestão e Baianão, a média é de uma partida a cada três dias. O atacante vê a falta de tempo como outro fator crucial para o início de ano ruim.

"Depois da pré-temporada, a gente basicamente não teve tempo para treinar. Um jogo atrás do outro. Praticamente impossível treinar. Aqueles que jogam mais geralmente fazem trabalho de recuperação. Os jogadores que treinam são mais aqueles que não vêm tendo minutagem", disse.

O próximo jogo do Vitória só será na quinta-feira (23), contra o Náutico, às 19h, no Barradão. A partida será válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Osvaldo comemorou o tempo maior que o técnico Léo Condé terá para treinar.

"Agora tem esses três, quatro dias, para o professor Léo Condé colocar o que ele acha na nossa equipe, para a gente já poder entender um pouco mais a forma que ele gosta de trabalhar".

Confira outros trechos da entrevista de Osvaldo

Falta de confiança

Não só eu, mas o time não vem tendo tão boas atuações. Eu me incluo nessa parte, que tenho que melhorar. Eu me cobro bastante. Graças a Deus, no último jogo, consegui fazer o gol. Acho que vai dar uma confiança a mais. Tenho certeza de que jogador com confiança é totalmente diferente. Espero que não só eu, mas todo o grupo possa recuperar a confiança. É um grupo que está em formação. Lógico que a cobrança do torcedor é para um resultado imediato. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é uma equipe em formação, agora com a mudança de comissão técnica. A gente tem se cobrado muito para que a gente possa melhorar, não só eu, mas todo o grupo tem buscado trabalhar mais para que a gente possa retomar os caminhos da vitória, ter uma regularidade, porque só assim a gente vai conseguir dar uma resposta positiva dentro de campo.

Momento ruim pode prejudicar o desempenho?

Futebol é coletivo. Um ou outro consegue se sair um pouco mais. Me sinto bem fisicamente. Lógico que a confiança só vem com as vitórias, bons resultados. Me cobro bastante para que eu possa melhorar. O coletivo melhorando, automaticamente, o Osvaldo vai melhorar também e a gente vai conseguir trilhar bons caminhos. Vim aqui para vencer e vou continuar trabalhando para dar alegria ao torcedor e dar uma resposta positiva sempre.