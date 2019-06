Otamendi comemora classificação e avisa que Argentina decolou

A Argentina decolou. Pelo menos é o que garante o zagueiro Nicolás Otamendi, um dos titulares na vitória albiceleste contra a Venezuela nesta sexta-feira (28), que classificou os argentinos para a semifinal, além de confirmar o clássico contra o Brasil.

Depois de um começo cambaleante e de ver a sua classificação ameaçada após a derrota contra a Colômbia na estreia e um empate que flertou com a tragédia em diversos momentos contra o Paraguai, os hermanos passaram com tranquilidade pelo Catar - carimbando a classificação e no primeiro jogo do mata-mata fizeram sua melhor partida em todo o certame.

Otamendi atribuiu a vitória à concentração do elenco argentino, que entrou modificado com as entradas de Foyth na lateral e Acuña no meio-campo. Os primeiros dez minutos foram avassaladores e a argentina conseguiu sair na frente com gol de letra marcado por Lautaro Martínez.

“Sabíamos que ia ser difícil desde o começou. Custou a decolar, mas fomos melhorando. Agora temos um clássico [contra o Brasil] e espero que seja melhor pra Argentina”, declarou o zagueiro na saída de campo.

A Argentina desperdiçou muitas chances e viu a Venezuela, aos poucos, conseguir encaixar seu jogo - muito físico e forçando cruzamentos para as chegadas, principalmente, de Salomón Rondón, quase nome da Vinotinto. Otamendi avalia que controlar essa imposição física foi essencial para a classificação, que foi selada graças ao gol de Lo Celso, aproveitando falha do goleiro Wilker Fariñez.

“O [segundo] gol nos tranquilizou, manteve uma distância boa no placar. Fica sempre uma tensão quando estamos à frente por um gol. Eles estavam nos atacando e gol acalmou as coisas”, avaliou.

Brasil e Argentina se enfrentam na próxima terça-feira (2) pelas semifinais da Copa América. O palco da vez será o Mineirão e o apito inicial está marcado às 21h30.