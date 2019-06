Othon Bastos receberá o título de cidadão soteropolitano

O ator Othon Bastos, 86 anos, será homenageado pela Câmara Municipal de Salvador na próxima sexta-feira (7), às 18h, quando receberá o título de cidadão soteropolitano. Mandato coletivo do vereador Marcos Mendes, a cerimônia celebra os mais de 60 anos de história do ator nascido em Tucano, cidade localizada a cerca de ‎252 km de Salvador.

"Pela importância deste artista projetado e respeitado nacionalmente, que levou adiante o nome da Bahia, estamos a convidar o povo soteropolitano e todos àqueles que admiram essa personalidade cultural a se juntarem conosco na cerimônia de entrega do título de Cidadão de Salvador a Othon Bastos", convidou a Câmara, em comunicado.

Uma das personalidades importantes das artes cênicas da Bahia e do cinema brasileiro, Othon Bastos fez parte da primeira turma de alunos da Escola de Teatro da UFBA e atuou em grandes produções teatrais dirigidas por expoentes como Martim Gonçalves (1919-1973), João Augusto (1928-1979) e Gianni Ratto (1916-2005).

Além de ter ajudado a fundar, na década de 1960, o Teatro Vila Velha, o ator participou de novelas, séries e filmes, com destaque para Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, Central do Brasil (1998), de Walter Salles, Bicho de Sete Cabeças (2001), de Laís Bodanzky, e O Paciente – O Caso Tancredo Neves (2018), de Sergio Rezende.